Названо небезпечні місця в будинку, де накопичується весь негатив

Погана енергетика в будинку / pixabay

В нашому будинку негатив накопичується постійно. Як кажуть фахівці, погана аура в будинку може залучити великі проблеми.

Негатив може приходити ззовні, а може виходити від деяких предметів або небезпечних зон в будинку.

Будь-які кути в будинку - це місця скупчення негативу. Якщо у вас стоїть шафа і його загострені грані, які і утворюють кут, спрямовані в область коридору, - чекайте неприємностей в матеріальній сфері.

Нерівна стеля в будинку обіцяє великі проблеми. Стеля повинна бути хоча б без тріщин, скосів, виступів.

Люстра у будинку може принести вам проблеми зі здоров'ям і сном. Якщо величезна люстра висить у вас прямо над головою, коли ви сидите на дивані або спите, то ваша енергетика руйнується в момент відпочинку і призводить до поганого самопочуття.

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Експерти кажуть, що найкращим способом нейтралізувати негативну енергію в будинку, це частіше прибирати в тих місцях, де вона накопичується.

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