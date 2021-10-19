У них вірять навіть багатії: названо три речі, які залучать в будинок багатство

Що має бути в будинку для залучення фінансів / ua.depositphotos.com

Деякі прості речі, які є практично в кожному будинку, можуть приносити достаток і багатство.

Експерти розповіли, які три предмети в будинку повинні бути у кожного, і чому в них так вірять успішні люди.

Червоний колір не тільки колір любові і пристрасті, а й успіху і фінансової удачі. Клубок червоної нитки в будинку може допомогти вам вирішити багато фінансових питань. Фахівці відзначають, що червону нитку потрібно покласти в гаманець або скарбничку. Таким чином людина приваблює в свій будинок фінансову незалежність.

Крім того, клубок червоної нитки важливо вдома розмотати і намотати на дерев'яну палицю або ложку з дерева. А потім помістити предмет з червоною ниткою під ліжко.

Багато знаменитостей будують будинки поруч з озерами або ставком, адже вода вважається великою удачею. Якщо ви звичайний житель багатоквартирного будинку, експерти радять вам купити акваріум. Справа в тому, що вода символізує багатство, щастя і удачу, вона також очищає простір навколо людини.

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Мед найкорисніший продукт. Він володіє особливою силою, оскільки символізує достаток і багатство в будинку. Мед потрібно купувати виключно натуральний, свіжий без будь-яких добавок.

Варто пам'ятати, що зіпсованому меду в будинку не місце. Поганий мед почне притягувати нещастя, фінансовий занепад і хвороби.

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