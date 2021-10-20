Названо 3 звичайних предмета у вашому домі, які приносять достаток і щастя

Які предмети притягують в будинок удачу / pixabay

У кожному будинку є предмети, які несуть різну енергетику. Різні предмети мають унікальність і здатні нести як біди, так і притягувати удачу.

Фахівці назвали всього три предмети, які є в кожному будинку, і здатні залучити удачу.

Раніше майже в кожному будинку можна було побачити дзвіночок. Існує думка, що ритмічний і гучний дзвін дзвіночків здатний захистити будинок і його жителів від впливу негативної енергії.

Якщо розташувати дзвіночок над вхідними дверима, він буде залучати в будинок щастя і благополуччя, особливо якщо його дзвін буде лунати у вашій оселі кожен день.

Фахівець відзначають, що мило не тільки є засобом гігієни, але і предметом, що володіє сильною позитивною енергетикою. З його допомогою ви і ваша сім'я зможуть позбутися від хвороб, бід і нещасть. Щоб мило приваблювало в ваш будинок удачу, важливо, щоб воно складалося з натуральних компонентів.

Вважається, що правильно підібране дзеркало здатне залучати в будинок щастя і благополуччя. В першу чергу, у дзеркала не повинно бути гострих кутів, так як в них накопичується негативна енергетика. Бажано, щоб форма дзеркала була круглої або овальної.

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