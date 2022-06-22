Зло повернулося, ми боремося за нову перемогу - Зеленський

Зеленський зробив заяву з приводу війни / president.gov.ua

У середу, 22 червня, в нашій країні відзначається День скорботи і увічнення пам'яті загиблих у Другій світовій війні. Глава держави Володимир Зеленський повідомив у Telegram, що таке ніколи не мало повторитися, але зло знову прийшло на українську землю.

"Щороку 22 червня ми згадуємо про кожного, хто загинув у Другій світовій війні. Вшановуємо пам'ять мільйонів людей, які втратили життя і скалічених доль. Це не повинно було б повторитися, але зло повернулося. 24 лютого окупанти прийшли на нашу землю. І ми боремося за нову перемогу. І жоден ворог не зламає нашої волі", - заявив глава держави.

"Пам'ятаємо жертв Другої світової війни! Віримо в добро, мир та справедливість!",- додав президент України.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що українські війська, ймовірно, не планують вести з наданих США реактивних систем залпового вогню (HIMARS) обстріл російських земель, але по тимчасово анексованому півострову Крим ‒ такі удари дуже вірогідні.

Також повідомлялося, що армія окупантів зазнала величезних втрат на півдні в після контратаки української армії. Відповідно, російські агресори змушені були відступити і їм довелося зайняти оборону на дуже невигідних рубежах в районі села Костромка.

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