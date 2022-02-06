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Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки, Путін їхати відмовився

6 лютого 2022, 14:32

Мюнхенська конференція з безпеки 2022 року пройде 18-20 лютого. Участь у переговорах візьмуть приблизно 35 глав держав і урядів.

Німеччина
На Мюнхенській конференції обговорять питання безпеки / pixabay

Президента України Володимира Зеленського запросили стати учасником Мюнхенської конференції з безпеки (MSC). Президент Росії Володимир Путін також отримав дану пропозицію, але приїжджати відмовився.

Як повідомляє DW, конференція запланована на 18-20 лютого в готелі Bayerischer Hof. Вона пройде у форматі реального спілкування.

Участь у переговорах візьмуть: федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц і віце-президент США Камала Харріс. Крім них, будуть присутні ще приблизно 35 глав держав і урядів. Зокрема, глава МЗС Анналена Бербок і міністр оборони Крістіна Ламбрехт, держсекретар США Ентоні Блінкен і 30 членів Конгресу.

"Крім того, на найважливішому глобальному форумі у сфері безпеки очікуються президент України Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Китай представлятиме міністр закордонних справ Ван і (можливо, у віртуальному режимі). Приїзд президента Франції Еммануеля Макрона ще обговорюється", - пише DW.

Канцлер Німеччини представлятиме принципи зовнішньої політики нового уряду ФРН.

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Путін в Мюнхен не приїде, але все ще передбачається, що він виступить в режимі відеоконференції.

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