Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження / Фото: Інстграм

У неділю, 6 лютого, у дружини президента України Олени Зеленської день народження - їй виповнилося 44 роки. Президент публічно привітав свою дружину - при цьому зробив він це дуже зворушливо.

Глава держави опублікував на своїй сторінці в Telegram фотографію своєї дружини, а в підписі до неї він розповів їхню спільну історію.

"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:

Я тебе…

Ну дуже…

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Я без тебе…

Ну ніяк…

У нас такі чудові…

Ну двоє…

Схожі, звичайно ж, на…

Ну як дві краплі…

Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...

Ну давненько

Ну й одразу в тебе…

Ну по вуха

А потім разом грали в...

Ну командою

І, звичайно ж, ми всіх…

Ну а навіщо приховувати?

А потім створили…

Ну 95-й…

І знов всіх…

Бачиш, я вже не приховую

А потім я став...

Ну ніби як головним

А ти…

Ну ніби як першою

І всі ці роки ми з тобою...

Ну ти зрозуміла…

Тож мені без тебе…

Ну я це розумію…

З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…

Не знаю, як там хто.

Але ми одне одного зрозуміли!"

Олена Зеленська /t.me/V_Zelenskiy_official/657

Нагадаємо, астролог Влад Росс склав гороскоп дружини президента. За словами астролога, головні переживання Олени Зеленської в найближчий рік будуть пов'язані з проблемами в сім'ї.

"Не секрет, що Олена Зеленська дуже не хотіла, щоб її чоловік йшов у президенти, і їй дійсно потрібно було наполягати на цьому. Насамперед тому, що президентство Володимира Зеленського може надломити їх подружнє життя. Криза у відносинах може трапитися якраз у 2022 році, і вона буде настільки серйозною що вони навіть можуть розлучитися", – зазначив Влад Росс.

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