Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

Президент публічно привітав свою дружину - при цьому зробив він це дуже зворушливо.
У неділю, 6 лютого, у дружини президента України Олени Зеленської день народження - їй виповнилося 44 роки. Президент публічно привітав свою дружину - при цьому зробив він це дуже зворушливо.
Глава держави опублікував на своїй сторінці в Telegram фотографію своєї дружини, а в підписі до неї він розповів їхню спільну історію.
"Моє кохання. У тебе сьогодні день народження. Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні. Як завжди останнім часом. Тому я спробую дуже акуратно, але ти мене зрозумієш:
Я тебе…
Ну дуже…
Я без тебе…
Ну ніяк…
У нас такі чудові…
Ну двоє…
Схожі, звичайно ж, на…
Ну як дві краплі…
Пам'ятаю, вперше я тебе побачив ще в...
Ну давненько
Ну й одразу в тебе…
Ну по вуха
А потім разом грали в...
Ну командою
І, звичайно ж, ми всіх…
Ну а навіщо приховувати?
А потім створили…
Ну 95-й…
І знов всіх…
Бачиш, я вже не приховую
А потім я став...
Ну ніби як головним
А ти…
Ну ніби як першою
І всі ці роки ми з тобою...
Ну ти зрозуміла…
Тож мені без тебе…
Ну я це розумію…
З днем народження, моє кохання! Я тебе дуже…
Не знаю, як там хто.
Але ми одне одного зрозуміли!"
Нагадаємо, астролог Влад Росс склав гороскоп дружини президента. За словами астролога, головні переживання Олени Зеленської в найближчий рік будуть пов'язані з проблемами в сім'ї.
"Не секрет, що Олена Зеленська дуже не хотіла, щоб її чоловік йшов у президенти, і їй дійсно потрібно було наполягати на цьому. Насамперед тому, що президентство Володимира Зеленського може надломити їх подружнє життя. Криза у відносинах може трапитися якраз у 2022 році, і вона буде настільки серйозною що вони навіть можуть розлучитися", – зазначив Влад Росс.
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