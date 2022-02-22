Помилки з Грузією 2008 року повторити не можна: Зеленський закликав розтрощити ПП-2

Санкції проти Росії через ситуацію з "ЛДНР" повинні включати повну зупинку Північного потоку-2, - Зеленський / Reuters

Світова спільнота не повинна повторити помилок, яких припустилися в ситуації з російсько-грузинською війною у 2008 році. Санкції проти Росії через визнання Москвою так званої "незалежності" "ЛДНР" повинні бути впроваджені негайно. Обмеження повинні включати повну зупинку газопроводу Північний потік-2. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У своїй заяві під час спільного з президентом Естонії Аларом Карісом брифінгу він сказав про те, що Європа і світ не повинні повторити помилок, яких припустилися у випадку з Грузією у 2008 році. Санкційні обмеження проти Росії в ситуації з визнанням "ЛДНР" повинні бути впроваджені негайно. Вони повинні включати повну зупинку російського енергетичного проекту Північний потік-2.

читайте такожВійськові бази Росії в "ЛДНР": у Москві розкрили плани щодо захопленого Донбасу"Європа і світ не можуть припуститися повторення таких трагічних помилок, які були допущені у Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного впровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції повинні включати повну зупинку "Північного потоку-2", - підкреслив Володимир Зеленський.

Визнання Росією "ЛДНР" на окупованому Донбасі

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про офіційне визнання Москвою "державності" так званих "ДНР" та "ЛНР" на окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей України. Російський глава держави разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником підписали "договори про дружбу".

Росія на базі указу Путіна ввела війська на окуповані райони Донецької та Луганської області.

Президент Володимир Зеленський оголосив про те, що Україна бачить у визнання Москвою "ДНР" та "ЛНР" вихід Москви з Мінських угод. Київ ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму і терміновий саміт у нормандському форматі. При цьому українська держава залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

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