Війна до 2027 року: в РНБО оцінили ресурси Путіна для продовження агресії

РФ має ресурси для продовження війни протягом 2025 року, каже Андрій Коваленко.

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Володимир Путін може продовжувати війну / Колаж: Главред, фото: Вікімедіа, pixabay

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Кремлівська верхівка ставить завдання продовження війни

Росіяни розширюють витрати на пропаганду

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко прокоментував питання ресурсів країни-агресора РФ для продовження війни проти України.

Як написав він у Telegram, кремлівська верхівка на чолі з диктатором Володимиром Путіним ставить завдання продовження війни у 2025 році.

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"Путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року, а його чиновники, дипломати і розвідки мають завдання зробити все, щоб Росія могла інтенсивно воювати протягом 2026 року", - наголосив глава ЦПД.

Він також вважає, що росіяни розширюють витрати на пропаганду в Євросоюзі та на Близькому Сході.

"У Путіна збільшують витрати на пропаганду, зокрема на роботу в Європі, Близькому Сході, а також намагаються лобіювати рішення щодо уникнення додаткових санкцій", - додав Коваленко.

Переговори про припинення війни - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Путін дав сигнал, що не погодиться на мирні переговори. Диктатор дав сигнал російському суспільству, що війна триватиме і що РФ не планує найближчим часом брати участь у мирних переговорах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, коли можуть бути переговори делегації України з командою Трампа. Основні переговори української делегації з новою командою Трампа очікуються тоді, коли буде "Український тиждень" у Вашингтоні.

Як раніше повідомляв Главред, Володимир Огризко розповів, чому Україна і РФ не зможуть домовитися. Україні немає сенсу вести переговорний процес з країною-агресором Росією, поки наша сторона не має важелів впливу на російську сторону. Він вважає, щоб мати такі інструменти впливу, потрібно змусити РФ відступити.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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