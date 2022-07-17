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Вбивати і спалювати - єдиний план Путіна: у Зеленського відреагували на наказ захопити Харків

17 липня 2022, 16:21

Єдине, що може врятувати Україну - закінчення війни та звільнення територій.

Подоляк, Харьков
У Зеленського відреагували на плани Путіна захопити Харків / УНИАН, ОПУ

Росія буде вбивати українців, руйнувати будівлі, спалювати українські землі, якщо не матиме можливості захопити бажані території. Це єдиний план Путіна. Так на наказ Путіна захопити всю Харківську області відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Єдиний вихід, який врятує Україну та світ - закінчення війни та звільнення українських територій від російських окупантів.

" Будь-який інший шлях веде до нескінченної війни, обстрілу і загрози нових анексій", - написав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни припускають, що президент РФ Володимир Путін, можливо, наказав військам взяти під контроль всю Харківську область, попри надзвичайно низьку ймовірність успіху РФ у таких зусиллях.

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Друга спроба РФ захопити Харків

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський заявив, що російська окупаційна армія збирає сили для атаки на Харків і захоплення Слов'янська Донецької області.

Російські війська постійно обстрілюють місто Харків і Харківську область. Вони завдають ракетних і артилерійських ударів. Гинуть мирні люди.

Глава Харківської ОВВА Олег Синегубов заявляв, що російські війська знову можуть спробувати захопити Харків. В такому випадку наступ може відбутися за двома напрямками. За його словами, місто щодня готується до можливого наступу.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявляв про погіршення обстановки в Харківській області і закликав вивести з міста дітей. За його словами, окупантам не вдасться захопити Харків, але вони будуть бити артилерією, що становить небезпеку для жителів.

Військовий експерт Олег Жданов також заявляв, що жителям Харкова, які живуть в районах, що піддаються обстрілу російських військ, краще виїхати з міста. Як вважає полковник ЗСУ, загарбникам РФ не вдасться захопити обласний центр - у окупантів немає для цього достатньо сил.

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війна в Україні новини Харкова російське вторгнення Михайло Подоляк
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