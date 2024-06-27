Забрали телефон і ноутбук: до ексзаступника голови ОП прийшли з обшуками

Кирило Тимошенко підтвердив факт обшуку і видав свою версію того, що відбувалося.

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До Кирила Тищенка прийшли з обшуками / Колаж: Главред, фото: Українська правда, Офіс президента

У колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка пройшли обшуки. Це відбулося через нібито "зливи" з НАБУ. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на САП.

Згодом сам же Тимошенко підтвердив, що у нього дійсно проводили обшуки.

"Сенсація скасовується! Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає", - написав Тимошенко. відео дня

Згодом в Мережі з'явилося відео, де він особисто підтвердив, що в рамках обшуку у нього вилучили мобільний телефон та ноутбук. Тимошенко стверджує, що відповідна справа нібито не має до нього відношення.

Дивіться відео про обшук у Кирила Тимошенка:

До Кирила Тимошенка прийшли з обшуками / фото: скріншот

Справа Миколи Тищенка - головні новини

25 червня 2024 року ДБР оголосило депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку про підозру в незаконному позбавленні волі ексвійськового в Дніпрі.

Напередодні чоловіки у військовій формі, які супроводжували Тищенка в ініційованих ним "обшуках" "ботоферм" у Дніпрі, просто на вулиці побили колишнього бійця підрозділу "Кракен". Відео, як нападники відгороджують дружину захисника разом із немовлям, розлетілося Мережею. Волонтери вимагали негайного розслідування.

Сам Тищенко стверджував, що колишній боєць нібито працював на "ботоферму" і перешкоджав проведенню обшуків офісних приміщень "зловмисників".

На скандал відреагував керівник ОП Андрій Єрмак, який є кумом депутата. Він засудив дії нардепа, назвавши їх "несумісними зі статусом народного депутата".

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