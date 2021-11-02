Рейтинг партій: "бодання" Слуг народу з ЄС та прорив неіснуючої політсили Разумкова

З'явився новий рейтинг партій в Україні / УНІАН

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, найбільшу підтримку отримала б партія "Слуга народу" - 15% всіх опитаних.

Так, згідно з даними опитування Центру Разумкова, на другому місці розташувалася "Європейська солідарність", за яку готові віддати свої голоси 12,4% всіх респондентів.

Далі йдуть:

"Опозиційна платформа - за життя" - 7,5% ,

, ВО "Батьківщина" - 7,2% ,

, партія Дмитра Разумкова (якої зараз не існує і яка була запропонована в якості експерименту) - 5,5% ,

, Партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4,6% ,

, партія "Сила і честь" - 3,6% ,

, партія"наші" - 3,1% ,

, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,1% .

За кожну з інших політичних сил готові голосувати менше 2% виборців.

читайте такожЕлекторат не перестає дивувати: з'явився свіжий президентський рейтингДослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 року методом Саті (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Раніше повідомлялося, що чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати серед можливих кандидатів на посаду президента України. При цьому він же очолив і антирейтинг політиків, яких українці не хочуть бачити на цій посаді.