УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Рейтинг партій: "бодання" Слуг народу з ЄС та прорив неіснуючої політсили Разумкова

2 листопада 2021, 11:39

Дослідження проводилося Центром Разумкова з 23 по 27 жовтня.

Верховна Рада
З'явився новий рейтинг партій в Україні / УНІАН

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, найбільшу підтримку отримала б партія "Слуга народу" - 15% всіх опитаних.

Так, згідно з даними опитування Центру Разумкова, на другому місці розташувалася "Європейська солідарність", за яку готові віддати свої голоси 12,4% всіх респондентів.

Далі йдуть:

  • "Опозиційна платформа - за життя" - 7,5%,
  • ВО "Батьківщина" - 7,2%,
  • партія Дмитра Разумкова (якої зараз не існує і яка була запропонована в якості експерименту) - 5,5%,
  • Партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4,6%,
  • партія "Сила і честь" - 3,6%,
  • партія"наші" - 3,1%,
  • Радикальна партія Олега Ляшка - 2,1%.

За кожну з інших політичних сил готові голосувати менше 2% виборців.

читайте такожЕлекторат не перестає дивувати: з'явився свіжий президентський рейтингДослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 року методом Саті (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Раніше повідомлялося, що чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати серед можливих кандидатів на посаду президента України. При цьому він же очолив і антирейтинг політиків, яких українці не хочуть бачити на цій посаді.

Автор: Сергій Кущ
viber
оцінки Центр Разумкова соціологічне опитування
Зараз ви переглядаєте новину «Рейтинг партій: "бодання" Слуг народу з ЄС та прорив неіснуючої політсили Разумкова». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний романГороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний роман Фінансовий гороскоп на тиждень 1-7 листопада: борги, боротьба за гроші або неабияке везінняФінансовий гороскоп на тиждень 1-7 листопада: борги, боротьба за гроші або неабияке везіння Гороскоп на листопад-2021 для всіх знаків: Скорпіон стане улюбленцем фортуни, а Дівам буде несолодкоГороскоп на листопад-2021 для всіх знаків: Скорпіон стане улюбленцем фортуни, а Дівам буде несолодко Напівгола Надя Дорофєєва знялася без ліфчика і здивувала фанатів відвертим зізнаннямНапівгола Надя Дорофєєва знялася без ліфчика і здивувала фанатів відвертим зізнанням Анастасія Волочкова в шпагаті потрапила в халепу через вульгарностіАнастасія Волочкова в шпагаті потрапила в халепу через вульгарності
14:10

Моторошна сестра Оленки: у Криму зганьбилися з вульгарним пам'ятником

14:10

Екс-дружину Джонні Деппа можуть посадити на сім років за лжесвідчення

14:08

Контроль карантину в Київській області стане ще жорсткішим: що змінилося з 2 листопада

14:00

Гороскоп на 3 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: знак згори, розчарування або приємні сюрпризи Відео

13:54

В Україні з'явилися перші ознаки стабілізації захворюваності коронавірусом - KSE Відео

Реклама
13:51

ЗМІ розповіли, чого чекати від нового першого віцепрем'єра Юлії Свириденко

13:38

Роман Цимбалюк. Що ж так турбує Володимира Володимировича?

13:26

Проти Фаріон і Ніцой відкрили справу за розпалювання ворожнечі - адвокат

13:16

Бабуся кулаками змусила онука кататися на гойдалці в Запоріжжі: відео

13:14

Грім в раю: Надя Дорофєєва засумнівалася в любові Дантеса

13:10

Молодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошей

13:10

Україна повністю забезпечена киснем - МОЗ Відео

13:08

Зеленський зустрівся з Байденом: деталі розмови президентів України та США Відео

12:58

Шалені платіжки: киян змушують платити за опалення, якого не було Відео

12:26

Байден заснув прямо на Конференції ООН з клімату Відео

12:26

Куму Путіна Медведчуку обрали новий запобіжний захід Відео

12:26

На Закарпатті за програмою Зеленського відремонтують 83 км великої регіональної траси

12:23

Зеленський ввів у дію нові санкції проти РФ: хто у списку Відео

12:18

Війська РФ біля кордонів України: у Путіна відповіли на звинувачення Відео

11:52

Ярош отримав високу посаду: ексглава Правого сектора став радником головкома ЗСУ Відео

Реклама
11:49

Тимошенко потрапила до трійки лідерів у свіжому президентському рейтингу

11:45

Віра Брежнєва роз'їхалася з Костянтином Меладзе

11:41

Мінцифри відкрило в Києві пункти підтримки "Діі", де допомагають зробити COVID-сертифікат: адреси

11:39

Рейтинг партій: "бодання" Слуг народу з ЄС та прорив неіснуючої політсили Разумкова

11:20

Місяць катастроф і розгулу ковіду: що обіцяє астрологічний прогноз на листопад-2021 від Влада Росса

11:18

Київ накрив вал COVID-епідемії: Рубан спрогнозував максимум щодо захворюваності Відео

11:07

Міністр економіки Олексій Любченко подав у відставку

10:56

В Україні різко поповзли вгору ціни на борщовий набір

10:46

Справа Медведчука: підозрюваному в держзраді нардепу пом'якшать запобіжний захід

10:32

Перекидання військ РФ до кордонів України: у Пентагоні попередили про агресію Відео

10:27

У Кривому Розі чоловік вистрілив собі в голову і вижив

10:23

Верховна рада потрапила до "червоної" зони: які обмеження діятимуть для депутатів Відео

10:11

Гороскоп на листопад 2021: фінансовий успіх, підступи недругів або подвійний роман Відео

10:08

"Їдь у свою Африку": на Львівщині біженка з Сомалі, яка народила дітей від українця, страждає без документів

09:49

Підлітки заради відео знущалися над лежачою бабусею в Києві: погрожували кулаками та пістолетом

09:43

Скандал на Запоріжжі: вихователі не помітили перелому і струсу у дитини в дитсадку

09:28

Київ встановив антирекорд за кількістю смертей за добу за весь час епідемії COVID-19 Відео

09:16

Як отримати в "Дії" електронний сертифікат ПЛР-тесту на COVID-19-інструкція від Кабміну

09:07

Місячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцність

09:00

До чого сниться море: тлумачення відомих сонників

Реклама
09:00

Діти після дистанційного навчання матимуть проблеми зі здоров'ям - психотерапевт Олена Щербань

08:57

"А смерті ви не боїтеся?": Комаровський пояснив, чому не варто противиться вакцинації

08:40

Гороскоп на 2 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: хороший заробіток, борги і занепад сил Відео

08:38

65% ураження легень від COVID-19: у Дніпрі лікарі дивом врятували онкохвору породіллю та дитину Відео

08:32

"Люблю": після вильоту з "Танців з зірками" MELOVIN зізнався в почуттях

08:29

"Дискримінація" поляків: чи будуть наслідки для України Погляд

08:25

Коронавірус в Україні 2 листопада: майже 20 тисяч нових випадків і 700 смертей за добу Відео

08:08

Випадкове убивство українки на зйомках фільму з Болдвіном: відомі останні слова Гатчинс

07:35

Росія знову нарощує війська та техніку на кордоні з Україною: ЗМІ показали фото із супутника

07:30

"Море трупів і жахів": астролог розповів, яких масштабів в Україні досягне епідемія COVID-19

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти