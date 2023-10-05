Експерт розкрив песимістичний сценарій для України, якщо Трамп виграє вибори у США

Україна в історії США завжди відіграє таку роль, що постійно перебуває в фокусі уваги, вважає Віталій Кулик.

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Чи вплине зміна влади у США на Україну / колаж: Главред, фото: УНІАН

В інтервʼю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Куликрозповів, чи варто українцям хвилюватися через зміну влади у США та яким буде песимістичний сценарій для нас в такому випадку.

"Наприклад, якщо у Трампа будуть віцепрезиденти з відвертою проросійською позицією, керівник держдепартаменту з середовища московської "п'ятої колони" та група відверто проросійських радників, то, звичайно, це вплине на загальну позицію. Але я думаю, що республіканська партія, вже маючи досвід штурму Капітолія та кризи не зовсім готова підштовхнути свою країну до громадянського конфлікту", - вважає експерт.

Він також додав, що Україна в історії США завжди відіграє таку роль, що постійно перебуває в фокусі уваги. Хоча в нас деякі експерти кажуть, що ми не пуп землі, але зараз Україна – це нерв глобальної політики, і саме навколо українського питання обертається багато глобальних питань.

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"І одним з важливих фокусів американських виборів є і буде українське питання. Тому треба це усвідомлювати і скористатися цим. Не втручатися у вибори в США топорними способами, як це було свого часу, а саме формувати групи друзів", - додав Кулик.

Хто такий Віталій Кулик? Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Нагадаємо, що Зеленський закликав Трампа оприлюднити свій мирний план і позначив "червоні лінії". Зеленський попередив Трампа, що Київ не розглядатиме будь-який мирний план, якщо він передбачатиме відмову України від своїх територій.

У Путіна зажурилися у відповідь на обіцянку Трампа "завершити війну за 24 години". У Сполучених Штатах ніхто не хоче слухати "заклопотаності і стурбованості" Кремля, сказав російським пропагандистам рупор Путіна Дмитро Пєсков.

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