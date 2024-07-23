Вибори в США: Гарріс раптово вирвалась у президентській гонці

Камала Гарріс обігнала Дональда Трампа на 2%.

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Камала Гарріс випереджає Трампа / Колаж Главреда. Фото: ОП, УНІАН

У США продовжується президентська гонка і рейтинг вперше очолила віцепрезидентка США Камала Гарріс, обігнавши республіканця Дональда Трампа. На це вказує свіже опитування Reuters.

Гарріс випередила Трампа на два відсоткові пункти у загальнонаціональному опитуванні. Нині у неї 44% голосів, тоді як у Трампа - 42%. При цьому різниця перебуває в межах статистичної похибки у 3 відстокові пункти.

До того ж 56% зареєстрованих виборців США вважають Гарріс людиною з "гострим розумам та здатну давати раду викликам".

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Вибори в США - відхід Байдена і поява Гарріс

Як писав Главред, президент США Джо Байден оголосив про своє рішення покинути президентські перегони і не продовжувати боротьбу. Він заявив, що таке рішення правильне і зараз слід зосередитися на завершенні своєї президентської каденції протягом терміну, що залишився.

Новою кандидаткою від демократів має стати віцепрезидентка Камалла Гарріс, якій Байден уже висловив свою підтримку.

При цьому американський лідер не планує достроково складати повноваження після рішення не брати участь у виборах 2024 року.

Сама Гарріс рішуче налаштована виграти номінацію від Демократичної партії на балотування на пост кандидата в президенти. Також політикиня заявила, що своїм жестом Байден показав, що він, як завжди, насамперед думав не про себе, а про американський народ.

Як писало агентство Reuters з посиланням на джерела, наразі обговорюються кілька кандидатур на посаду віцепрезидента, якщо вони самі не претендуватимуть на посаду президента США.

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