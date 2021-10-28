УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

"Ви не на російському каналі": Савченко посварилася зі "слугою" через фейковий COVID-сертифікат

28 жовтня 2021, 11:13

Екснардепа раніше звинуватили в підробці документа про вакцинацію, вона все заперечує.

false
Савченко і Радуцький посварилися на ток-шоу / скріншот

Михайло Радуцький та Надія Савченко влаштували словесну перепалку в прямому ефірі через питання вакцинації. Раніше екснардепку затримали в аеропорту з підробним COVID-сертифікатом.

В ефірі телеканалу "Україна 24" голова Комітету з питань здоров'я нації Радуцький запитав Савченко, чи вакцинована вона. Екснардепка у відповідь заявила, що інформація про стан здоров'я людини – державна таємниця.

Радуцький заперечив. Він наголосив, що відомості про вакцинацію до цієї категорії не належать. Питання про щеплення не є інформацією про стан здоров'я людини.

"Не маніпулюйте, ви не у Медведчука (Віктор Медведчук – ред) на каналі, ви не на російському каналі. Ви вакциновані?", – сказав їй Радуцький.

У підсумку Савченко так і не сказала, чи робила щеплення від коронавірусу, а також де саме взяла "документ", з яким її упіймали в аеропорту прикордонники. За словами екснардепки, вона відповідатиме в суді.

Скандал з Савченко та COVID-сертифікатом

  • 22 жовтня Надію Савченко та її сестру затримали в "Борисполі" з фальшивим сертифікатом про вакцинацію від коронавірусу. Підробку фахівці з Держприкордонслужби виявили завдяки програмі SafeBorder.
  • Прикордонники пояснили екс-політику, в чому проблема та закликали її дочекатися поліції.
  • Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження щодо використання підроблених документів.
  • В той же день Савченко заявила, що не користувалася підробленим документом. Також вона зазначила, що вважає постанови уряду щодо впровадження необхідності надання додаткових документів, крім паспортів, для проходження кордону, допуску на роботу тощо неконституційними.

Нагадаємо, що на початку жовтня Кабмін схвалив законопроект про посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію. Таке ж рішення ухвалив і профільний Комітет Верховної Ради.

viber
Олексій Савченко Михайло Радуцький вакцинація від коронавірусу ковід сертифікат
Зараз ви переглядаєте новину «"Ви не на російському каналі": Савченко посварилася зі "слугою" через фейковий COVID-сертифікат». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Без морозу, але з передзимовою прохолодою: яким буде листопад в УкраїніБез морозу, але з передзимовою прохолодою: яким буде листопад в Україні Місячний календар стрижок на листопад 2021: кращі дні для нової зачіски та манікюруМісячний календар стрижок на листопад 2021: кращі дні для нової зачіски та манікюру Гороскоп на 26 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або розчаруванняГороскоп на 26 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: фінансові труднощі або розчарування Через пандемію COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - вченіЧерез пандемію COVID-19 повністю зник один з чотирьох штамів грипу - вчені І все-таки не кінець: Ілона Гвоздьова продовжила скандал на Танцях з парою MЕLOVIN-РусінаІ все-таки не кінець: Ілона Гвоздьова продовжила скандал на Танцях з парою MЕLOVIN-Русіна

Останні новини

11:44

"Королева Ольга": Українська дівчина Бонда Ольга Куриленко показала шикарне тіло на відпочинку в Дубаї

11:26

ДТП у Харкові: 16-річного водія Інфініті відправили до СІЗО на 60 діб

11:25

В Україні новий рекорд з вакцинації: скільки саме щеплень і якими вакцинами

11:13

"Ви не на російському каналі": Савченко посварилася зі "слугою" через фейковий COVID-сертифікат Відео

10:43

"Люди не вірять статистиці": експерт заявила, що в Україні смертей від COVID-19 набагато більше

Реклама
10:42

Грудневе підвищення пенсій: хто отримає не менше 2,6 тисячі гривень

10:20

Тариф на доставку газу ризикує серйозно зрости: у Міненерго назвали причину

10:11

Як правильно зберігати молоко, щоб збільшити термін його придатності

10:01

Реанімації завантажені на 300%, бо не можуть забрати усіх хворих - інфекціоніст Михайло Річняк

09:53

Крим – це Україна: Apple виправила у своєму додатку карту з "російським" півостровом Відео

09:52

Тисячі протоколів та 17-тисячні штрафи: українців масово карають за порушення карантину Відео

09:30

Недорого, смачно та корисно: дієтолог дала поради, як харчуватися правильно з обмеженим бюджетом

09:14

"Привіт!"- прикольні картинки для настрою на весь день

09:07

Такого не було за весь час пандемії: в Україні за добу підтвердили 26 071 випадок COVID-19

09:07

День ангела в листопаді 2021 за церковним календарем: іменинники місяця

08:56

До чого сниться дорога: тлумачення відомих сонників

08:49

Гороскоп на 28 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: суперечки, образи або союз з противниками Відео

08:46

На трасі Харків-Київ у повітря злетіла АЗС: триває ліквідація пожежі Відео

08:21

В Україні – сухо та сонячно: прогноз погоди на четвер, 28 жовтня

08:12

16-річний винуватець ДТП у Харкові мовчить на допиті: у поліції кажуть, що доказів достатньо Відео

Реклама
07:51

В Україні спрогнозували закриття банківських відділень: що прийде їм на зміну

07:02

Українцям розповіли, якою буде погода на Новий рік

06:26

Ноїв ковчег в Україні: соцмережі вибухнули мемами про Моршин, у якому майже не хворіють на ковід

06:21

Білоруси роблять ще одну спробу боротьби з тиранією Погляд

05:59

Перехід на зимовий час: чим небезпечне переведення годинників для українців і як адаптуватися Відео

05:40

Найсмачніші гриби вовнянки: неймовірно простий рецепт приготування Відео

05:15

Ніяких міфів, лише факти: дієтолог розповіла, чи можна пити чай замість води

04:25

Прикмети на 28 жовтня: що не можна робити у Єфимів день і як не потрапити в біду Відео

04:05

День бабусь і дідусів в Україні: привітання і милі картинки до свята

04:02

Які популярні ласощі корисні для серця і судин - відповідь дієтолога

03:24

Названо найсмачніший і корисний бургер: готувати всього 10 хвилин Відео

02:50

Лікування від нового штаму коронавірусу Дельта + немає: лікар попередила українців Відео

02:33

Шмигаль зізнався, чи чекає на українців примусова вакцинація Відео

02:12

Фахівець розповіла, яким людям не можна їсти хурму

01:59

Зірка Не народися вродливою Неллі Уварова втратила дитину Відео

01:37

Медик пояснила, як можна поліпшити роботу нирок

01:11

Як згенерувати Covid-сертифікат в додатку "Дія " і на порталі

00:52

У Сумах на очах у дружини вбили члена "Правого сектора" Відео

00:42

"Немає грошей - шукайте всюди": рецензія на комедію-квест "Де гроші"

00:21

Дієтологиня назвала низькокалорійний і ситний сніданок: смак неймовірний, а користь дивовижна Відео

Реклама
27 жовтня, середа
23:56

ВООЗ озвучила сумну статистику щодо коронавірусу в Європі Відео

23:23

Ціни на газ для українців знову змінили: де та які тарифи

23:00

Швейцарія розширила санкції проти Росії

22:53

ДТП у Харкові: перехожий вкрав телефони постраждалих з місця смертельної аварії Відео

22:33

Гройсман висміяв слова Тищенка про "дешеве" м'ясо Відео

21:58

В Україну йде різке потепління і нова небезпека Відео

21:49

У МЗС Росії прийшли в лють після поразки у справі "скіфського золота" Відео

21:17

Мати знайшла тіло доньки: на Хмельниччині зґвалтували та вбили молоду жінку Відео

21:07

На українцях будуть випробовувати вакцини від коронавірусу: в яких клініках

20:46

Висока температура не привід для виклику "швидкої": головний санлікар розповів, коли дзвонити на 103 Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти