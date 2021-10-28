"Ви не на російському каналі": Савченко посварилася зі "слугою" через фейковий COVID-сертифікат

Савченко і Радуцький посварилися на ток-шоу / скріншот

Михайло Радуцький та Надія Савченко влаштували словесну перепалку в прямому ефірі через питання вакцинації. Раніше екснардепку затримали в аеропорту з підробним COVID-сертифікатом.

В ефірі телеканалу "Україна 24" голова Комітету з питань здоров'я нації Радуцький запитав Савченко, чи вакцинована вона. Екснардепка у відповідь заявила, що інформація про стан здоров'я людини – державна таємниця.

Радуцький заперечив. Він наголосив, що відомості про вакцинацію до цієї категорії не належать. Питання про щеплення не є інформацією про стан здоров'я людини.

"Не маніпулюйте, ви не у Медведчука (Віктор Медведчук – ред) на каналі, ви не на російському каналі. Ви вакциновані?", – сказав їй Радуцький.

У підсумку Савченко так і не сказала, чи робила щеплення від коронавірусу, а також де саме взяла "документ", з яким її упіймали в аеропорту прикордонники. За словами екснардепки, вона відповідатиме в суді.

Скандал з Савченко та COVID-сертифікатом

22 жовтня Надію Савченко та її сестру затримали в "Борисполі" з фальшивим сертифікатом про вакцинацію від коронавірусу. Підробку фахівці з Держприкордонслужби виявили завдяки програмі SafeBorder.

Прикордонники пояснили екс-політику, в чому проблема та закликали її дочекатися поліції.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження щодо використання підроблених документів.

В той же день Савченко заявила, що не користувалася підробленим документом. Також вона зазначила, що вважає постанови уряду щодо впровадження необхідності надання додаткових документів, крім паспортів, для проходження кордону, допуску на роботу тощо неконституційними.

Нагадаємо, що на початку жовтня Кабмін схвалив законопроект про посилення відповідальності за підробку документів про вакцинацію. Таке ж рішення ухвалив і профільний Комітет Верховної Ради.