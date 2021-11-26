Всі бояться мого другого терміну, Гордон зі штанів викидається, позорище - Зеленський

Зеленський обізвав Гордона / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього пресмарафону заявив, що є люди, які розхитують парламент і говорять про можливий "путч".

Також, за його словами, вони бояться, що він може піти на другий термін.

Таких особистостей глава держави оцінив, як "нічого не вартих".

"Я знаю, що суспільство це не підтримає. А те, що розганяють деякі медіа, що завтра люди вийдуть: "ми будемо тут стояти". З приводу чого стояти? Ніхто не зраджував державі. І тому цієї підтримки ніякої в суспільстві немає", - сказав Зеленський.

Тим часом, він розповів, що зараз не думає про другий термін і вирішувати сам нічого не буде. Зеленський поскаржився на те, що не бачить своїх дітей.

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"І навіть якщо я не піду на другий термін-вони так бояться! - Гордон (Журналіст Дмитро Гордон – ред.) аж зі штанів викидається: "не повинен йти! Не повинен! Не повинен! Не повинен". Ну, господи боже мій, чи це найголовніше? Я там не бачу, як мої діти ростуть. Ось це я повинен. Винен тільки їм... позорище", - уклав президент України.

Нагадаємо, головна помилка президента України Володимира Зеленського в його Президентстві-це довіра. Зокрема, це стосується кадрових призначень і людей, які його підвели. Про це він розповів, відповідаючи на запитання редактора кореспондента Данила Кір'якова.

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