УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

США дозволили "Азову" використовувати американську зброю: як відреагували в бригаді

Юрій Берендій
11 червня 2024, 10:37
103
В прес-службі бригади НГУ "Азов" наголосила, що це рішення США дозволить підвищити боєздатність підрозділу та зберегти життя особового складу.
США дозволили 'Азову' використовувати американську зброю: як відреагували в бригаді
В "Азові" підтвердили зняття заборони США на використання американської зброї / Колаж Главред, фото: УНІАН

В посольстві США в Україні підтвердили дозвіл на використання американської зброї для 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгварії України. Про це йдеться у повідомлення бригади "Азов" у Facebook.

За даними співробітників посольства США в Україні, бригада "Азов" пройшла передбачену американським законодавством перевірку і має право отримувати допомогу від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки.

Зазначається, що це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці "Азову" систематично проводили, ефективно протидіючи російській пропаганді.

відео дня

"Ми вдячні Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. Брехня про "Азов", котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", - йдеться у повідомленні.

У бригаді "Азов" підкреслюють, що отримання західної зброї та підготовки від США не лише підвищить їхню боєздатність, але й, що найважливіше, допоможе зберегти життя та здоров'я особового складу.

"Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. "Азов" стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів", - резюмували в повідомленні.

Бригада НГУ "Азов"

12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов".

"Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО.

Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку.

Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

Отримання "Азовом" американської зброї - який статус "Азову"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 червня Адміністрація президента США Джо Байдена скасувала заборону на постачання зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, повідомляє The Washington Post із посиланням на Державний департамент США.

Раніше повідомлялось, що Полк "Азов" - відомий елітний підрозділ українських військ, який до останнього захищав Маріуполь від російських окупантів, був виключений з переліку отримувачів військової допомоги США через підозри у зв'язках із неонацистами. Також військові цього підрозділу не можуть брати участь у навчаннях НАТО в Європі, пише британське видання The Times.

Боєць 12-ї бригади Національної гвардії "Азов" із позивним Ніко зазначив, що війна, розв'язана Росією проти України, триватиме довго, і наступному поколінню українців теж доведеться воювати, тому необхідно готуватися.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Азов
Реклама

Головне за день

Світла не буде довше: в Укренерго змінили графіки відключень по Україні - що відомо

Світла не буде довше: в Укренерго змінили графіки відключень по Україні - що відомо

11:48 Україна
Удари по суднах РФ в Азовському морі: у ВМС зробили несподівану заяву

Удари по суднах РФ в Азовському морі: у ВМС зробили несподівану заяву

11:08 Україна
ЗСУ контратакують на Харківщині: в ISW назвали головний "козир" українських атак

ЗСУ контратакують на Харківщині: в ISW назвали головний "козир" українських атак

09:52 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

ЗМІ: У керівника внутрішньої безпеки ДПСУ знайшли 13 земельних ділянок, нову квартиру і Tesla 3564

ЗМІ: У керівника внутрішньої безпеки ДПСУ знайшли 13 земельних ділянок, нову квартиру і Tesla

Знову не в ті двері : путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці 3245

"Знову не в ті двері": путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці

Російська ППО не збила жодної ракети: ЗСУ вразили жирну ціль у Криму 2163

Російська ППО не збила жодної ракети: ЗСУ вразили "жирну" ціль у Криму

Чим обприскати капусту від білокрилки: простий засіб з аптеки врятує ваш урожай 2082

Чим обприскати капусту від білокрилки: простий засіб з аптеки врятує ваш урожай

Останні новини

12:02

У Запоріжжі розстріляли чиновника міськради: що відомо про інцидент

11:48

Світла не буде довше: в Укренерго змінили графіки відключень по Україні - що відомо

11:45

"Киця і Кицюня": Ступка на пляжі притулився до своєї коханої

11:39

Що робити, якщо один навушник не працює: як урятувати гаджет від виходу з ладуВідео

11:33

Онук Алли Пугачової, який утік із РФ, покинув Лос-Анджелес - причина

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:19

Ситуація на Харківщині різко змінилася: РФ застосувала нову тактику - офіцер ЗСУ

11:16

"Київ має дати добро": ЄС хоче качати газ по російсько-українському газопроводу

11:08

Удари по суднах РФ в Азовському морі: у ВМС зробили несподівану заяву

10:49

Як проявлялася хвороба Заворотнюк: колеги згадали перші симптоми

Реклама
10:39

Китайський гороскоп на завтра 12 червня: Мавпам - поганий день, Свиням - проблеми зі здоров'ям

10:37

США дозволили "Азову" використовувати американську зброю: як відреагували в бригаді

10:12

Імовірність введення французьких військ в Україну: експерт пояснив позицію Макрона

09:58

Що буде з субсидіями з високим тарифом на світло: у Мінсоцполітики дали відповідь

09:53

Диктатор Володимир Путін кинув свою коханку через нехорошу хворобу - ЗМІ

09:52

ЗСУ контратакують на Харківщині: в ISW назвали головний "козир" українських атак

09:33

Люди були приголомшені, дізнавшись, що насправді означає Google

09:26

У російській глибинці розбився російський літак Су-34: екіпаж загинув

09:14

Гороскоп на завтра 12 червня: Терезам - кардинальні зміни, Рибам - не день, а насолода

09:10

Білий дім зняв заборону на передачу американської зброї "Азову" – WP

09:00

Крістіна Орбакайте не витримала і звернулася до росіян - що сталося

Реклама
09:00

Яке свято 12 червня: що категорично заборонено робити на святого Петра

08:39

Виплатять майже 125 тисяч грн: Фаріон офіційно поновили на роботі у виші

08:11

Українці можуть отримати до 54 тисяч грн допомоги: хто має право

08:10

Вибори в Бельгії, специфіка країни і допомога УкраїніПогляд

08:07

Могли продовжити життя: Жанна Фріске потрапила до рук шахрая під час лікування

08:07

Окупанти захопили Старомайорське, ЗСУ відновили позиції під Донецьком – ISW

07:09

Як іде мобілізація останнім часом: у Раді вказали на тенденцію

06:31

У Пентагоні пояснили, як ЗСУ зможуть утримувати лінію оборони на фронті

06:10

У НАТО готують важливу посаду через війну в УкраїніПогляд

05:30

Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

04:55

Може викликати серцевий напад: який підсолоджувач не варто вживати - вчені

04:20

Удари на сотні кілометрів: як і чим ЗСУ б'ють по цілях у РФ – думка

03:37

Українців чекають нові обмеження: Польща змінює закон про допомогу біженцям

03:04

РФ перекинула на Сумський напрямок 3 батальйони кадирівців: чи є загроза наступу

03:00

"Приніс улюблені квіти": Дзідзьо засвітився в обіймах відомої актриси

02:35

І це не чоловік: Ліза Ющенко показала рідкісне фото головного мужчини в її житті

02:14

Не дайте себе обдурити: як розпізнати несвіжу рибу

01:40

Експерт пояснив, які у літаків Mirage є важливі якості для нинішньої війни

01:15

"Не бачила такого за 22 роки роботи": у США здивували подробицями про збитий А-50

01:10

Жінка здивувала методом та показала, як правильно використовувати теркуВідео

Реклама
00:48

"Ти мене дратуєш": Оля Цибульська поцапалася з відомим шоуменом

10 червня, понеділок
23:13

Китай відмовився взяти участь у Саміті миру: як відреагував Зеленський

22:53

Чи готує Росія наступ на Сумську область: прогноз Коваленка

22:43

"У тебе будуть проблеми": король Чарльз пригрозив синові - причина

22:33

Підприємства зможуть забронювати 100% працівників: хто має на це право

22:32

РФ втратила 1,5 млн. тон нафти: в Генштабі підтвердили удар по НПЗ під Ростовом

21:50

"Він ніякий": путіністка Валюха зі "Сватів" зірвалася на Володимира Зеленського

21:46

Майже всі роблять катастрофічну помилку: як правильно ставити свічки в церквіВідео

21:35

Делегація Нідерландів прибула до Києва на тлі близьких поставок F-16: про що говорили

21:14

Смачніше не буває: "королівське" варення з черешні – неможливо відірватисьВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти