США дозволили 'Азову' використовувати американську зброю: як відреагували в бригаді

В прес-службі бригади НГУ "Азов" наголосила, що це рішення США дозволить підвищити боєздатність підрозділу та зберегти життя особового складу.

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В "Азові" підтвердили зняття заборони США на використання американської зброї / Колаж Главред, фото: УНІАН

В посольстві США в Україні підтвердили дозвіл на використання американської зброї для 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгварії України. Про це йдеться у повідомлення бригади "Азов" у Facebook.

За даними співробітників посольства США в Україні, бригада "Азов" пройшла передбачену американським законодавством перевірку і має право отримувати допомогу від Сполучених Штатів Америки у сфері безпеки.

Зазначається, що це стало результатом тривалої та кропіткої роботи, яку військовослужбовці "Азову" систематично проводили, ефективно протидіючи російській пропаганді.

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"Ми вдячні Міністерству внутрішніх справ України, командуванню Національної гвардії України, Посольству України у Сполучених Штатах Америки та всім, хто відкрито або кулуарно долучився до подолання цієї заборони. Брехня про "Азов", котру кремлівський режим роками поширював на Заході, сьогодні зазнала нищівного удару", - йдеться у повідомленні.

У бригаді "Азов" підкреслюють, що отримання західної зброї та підготовки від США не лише підвищить їхню боєздатність, але й, що найважливіше, допоможе зберегти життя та здоров'я особового складу.

"Це нова сторінка в історії нашого підрозділу. "Азов" стає ще потужнішим, ще професійнішим та ще небезпечнішим для окупантів", - резюмували в повідомленні.

Бригада НГУ "Азов" 12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов". "Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО. Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку. Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

Отримання "Азовом" американської зброї - який статус "Азову"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 червня Адміністрація президента США Джо Байдена скасувала заборону на постачання зброї 12-й бригаді спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України, повідомляє The Washington Post із посиланням на Державний департамент США.

Раніше повідомлялось, що Полк "Азов" - відомий елітний підрозділ українських військ, який до останнього захищав Маріуполь від російських окупантів, був виключений з переліку отримувачів військової допомоги США через підозри у зв'язках із неонацистами. Також військові цього підрозділу не можуть брати участь у навчаннях НАТО в Європі, пише британське видання The Times.

Боєць 12-ї бригади Національної гвардії "Азов" із позивним Ніко зазначив, що війна, розв'язана Росією проти України, триватиме довго, і наступному поколінню українців теж доведеться воювати, тому необхідно готуватися.

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