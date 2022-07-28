В РНБО мають намір "зачистити" країну від агентів Росії

Данилов / Скріншот YouTube

Секретар РНБО Олексій Данилов анонсував звільнення України від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів.

У своєму Twitter він закликав українських політиків самостійно повідомляти про наявність у них громадянства іншої країни.

"Людина, що займається політикою, повинна публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, крім українського. Ми будемо і далі наполегливо очищати країну від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів", - заявив Секретар РНБО.

Нагадаємо, у Львові Апеляційний суд № 8 заборонив скандально відому своєю проросійською позицією партію Анатолія Шарія.

"Восьмий Апеляційний суд Львова заборонив "партію Шарія". Це друга спроба Мін'юсту заборонити цю проросійську партію, і вона нарешті стала результативною. Вперше СБУ вимагала заборонити "партію Шарія" в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому", ‒ розповіли в русі"чесно".

Також повідомлялося, що Львівський апеляційний адміністративний суд прийняв клопотання Міністерства юстиції та заборонила в Україні діяльність проросійської політичної сили опозиційна платформа - за життя. Майно партії, згідно з рішенням суду, передається державі.

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