В РНБО мають намір "зачистити" країну від агентів Росії

Олексій Данилов закликав українських політиків самостійно повідомляти про наявність у них громадянства іншої країни.
Секретар РНБО Олексій Данилов анонсував звільнення України від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів.
У своєму Twitter він закликав українських політиків самостійно повідомляти про наявність у них громадянства іншої країни.
"Людина, що займається політикою, повинна публічно повідомити про наявність у неї іншого громадянства, крім українського. Ми будемо і далі наполегливо очищати країну від агентів впливу РФ, зрадників і колаборантів", - заявив Секретар РНБО.
Нагадаємо, у Львові Апеляційний суд № 8 заборонив скандально відому своєю проросійською позицією партію Анатолія Шарія.
"Восьмий Апеляційний суд Львова заборонив "партію Шарія". Це друга спроба Мін'юсту заборонити цю проросійську партію, і вона нарешті стала результативною. Вперше СБУ вимагала заборонити "партію Шарія" в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому", ‒ розповіли в русі"чесно".
Також повідомлялося, що Львівський апеляційний адміністративний суд прийняв клопотання Міністерства юстиції та заборонила в Україні діяльність проросійської політичної сили опозиційна платформа - за життя. Майно партії, згідно з рішенням суду, передається державі.
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