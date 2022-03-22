У РФ важко йде злам стереотипів - Подоляк про переговори України та Росії

Михайло Подоляк / УНІАН

Переговори України та Росії постійно проходять у форматі онлайн, є багато консультативних груп, які залучені в цей процес. Структура переговорів дуже складна. Поки не будуть напрацьовані конкретні документи, про які можна говорити, ухвалено рішення це питання не обговорювати.

Про це заявив член української делегації на переговорах України та Росії, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Є переговорна група, яку всі знають, а є багато груп, що працюють в різних форматах", - сказав Подоляк в інтерв'ю ВВС.

Подоляк відмовився коментувати, чи є сьогодні якийсь проект документа, над яким працюють українська та російська сторона.

"Тут одразу потрібно розставити крапки. Є домовленість між делегаціями, що обговорювати "є документ" або "немає документа" - ми не можемо, доки не буде узгоджена компромісна позиція, яка може бути оприлюднена. Тобто сьогодні все це спекуляції", - сказав радник глави Офісу президента.

Він додав, що російська сторона часто робить "вкиди", і це створює психологічний тиск на сам переговорний процес.

"Я розумію, в чому суть для РФ – їм треба спотворювати інформацію, щоби довести, що вони мали право напасти на Україну. Ми ж розуміємо, що в юридичному сенсі немає аргументів щодо нападу на іншу країну", - пояснив він.

Подоляк також не став коментувати переговорну позицію України.

"Ми знову говоримо про те, що не можемо озвучувати деталі. Але позиція президента Зеленського була ясно озвучена на світових майданчиках. Це неприпустимість будь-яких територіальних поступок, є конкретні потреби в гарантіях безпеки, адже ми не можемо постійно воювати і залишатися наодинці. Ми самі по собі, а всі інші просто стоять і кажуть, що нам співчувають. Ми хочемо вирішити кілька питань, які будуть враховувати ці аспекти, тобто територіальна цілісність, суверенітет і дієві гарантії безпеки", - сказав представник ОП.

Крім того Подоляк поділився враженнями від переговорів з російською стороною.

"Мені здається, що той обсяг аналітики, який у них був напередодні війни, показує дуже слабкі позиції в розумінні сучасного світу і України зокрема. Тобто вони припустилися фатальної помилки в цьому, вони неправильно оцінювали і свої ресурси, і ресурси України. І, безумовно, у них дуже важко йде цей злам стереотипів, в яких вони жили 8 років", - відповів він.

Як повідомляв Главред, 21 березня президент Володимир Зеленський заявив, що можливі компроміси на переговорах між Україною і РФ вирішуватиме всеукраїнський референдум. Йдеться про питання гарантій безпеки, і тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Також Зеленський вважає, що без його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним неможливо зрозуміти, на що готова РФ, щоби зупинити війну.

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