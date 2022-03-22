УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У РФ важко йде злам стереотипів - Подоляк про переговори України та Росії

22 березня 2022, 07:44

Михайло Подоляк відмовився коментувати, чи існує сьогодні якийсь проект документа, над яким працюють українська та російська сторона.

Подоляк
Михайло Подоляк / УНІАН

Переговори України та Росії постійно проходять у форматі онлайн, є багато консультативних груп, які залучені в цей процес. Структура переговорів дуже складна. Поки не будуть напрацьовані конкретні документи, про які можна говорити, ухвалено рішення це питання не обговорювати.

Про це заявив член української делегації на переговорах України та Росії, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Є переговорна група, яку всі знають, а є багато груп, що працюють в різних форматах", - сказав Подоляк в інтерв'ю ВВС.

Подоляк відмовився коментувати, чи є сьогодні якийсь проект документа, над яким працюють українська та російська сторона.

"Тут одразу потрібно розставити крапки. Є домовленість між делегаціями, що обговорювати "є документ" або "немає документа" - ми не можемо, доки не буде узгоджена компромісна позиція, яка може бути оприлюднена. Тобто сьогодні все це спекуляції", - сказав радник глави Офісу президента.

Він додав, що російська сторона часто робить "вкиди", і це створює психологічний тиск на сам переговорний процес.

"Я розумію, в чому суть для РФ – їм треба спотворювати інформацію, щоби довести, що вони мали право напасти на Україну. Ми ж розуміємо, що в юридичному сенсі немає аргументів щодо нападу на іншу країну", - пояснив він.

Подоляк також не став коментувати переговорну позицію України.

"Ми знову говоримо про те, що не можемо озвучувати деталі. Але позиція президента Зеленського була ясно озвучена на світових майданчиках. Це неприпустимість будь-яких територіальних поступок, є конкретні потреби в гарантіях безпеки, адже ми не можемо постійно воювати і залишатися наодинці. Ми самі по собі, а всі інші просто стоять і кажуть, що нам співчувають. Ми хочемо вирішити кілька питань, які будуть враховувати ці аспекти, тобто територіальна цілісність, суверенітет і дієві гарантії безпеки", - сказав представник ОП.

Крім того Подоляк поділився враженнями від переговорів з російською стороною.

"Мені здається, що той обсяг аналітики, який у них був напередодні війни, показує дуже слабкі позиції в розумінні сучасного світу і України зокрема. Тобто вони припустилися фатальної помилки в цьому, вони неправильно оцінювали і свої ресурси, і ресурси України. І, безумовно, у них дуже важко йде цей злам стереотипів, в яких вони жили 8 років", - відповів він.

Як повідомляв Главред, 21 березня президент Володимир Зеленський заявив, що можливі компроміси на переговорах між Україною і РФ вирішуватиме всеукраїнський референдум. Йдеться про питання гарантій безпеки, і тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Також Зеленський вважає, що без його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним неможливо зрозуміти, на що готова РФ, щоби зупинити війну.

Інші новини:

viber
війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Найсмачніший рецепт дерунів: всього один секретний інгредієнт зробить блюдо неймовірно хрусткимНайсмачніший рецепт дерунів: всього один секретний інгредієнт зробить блюдо неймовірно хрустким Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку у весняне рівнодення 20 березняАстролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку у весняне рівнодення 20 березня Чому Путін поспішає вийти з війниЧому Путін поспішає вийти з війни Гороскоп "від Бандери": як знаки зодіаку ведуть бій з окупантамиГороскоп "від Бандери": як знаки зодіаку ведуть бій з окупантами Прикмети на 21 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 21 березня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Останні новини

08:57

Чому палацовий переворот не зупинить війну Росії

08:37

Запуск ракет Кинджал по заходу України - провал наземного наступу РФ - британська розвідка

08:22

Путін скоро помре через зраду: нумеролог назвав терміни та ім'я "Юди"

08:15

Гороскоп на сьогодні, 22 березня 2022: Скорпіонам – підказки долі, Левам - зміни в житті

07:51

Або Україна вступає до НАТО, або отримує інші гарантії: Зеленський назвав "точку" у війні з РФ

Реклама
07:44

У РФ важко йде злам стереотипів - Подоляк про переговори України та Росії

07:05

"Мистецтво брехати вже не допомагає": у РФ випадково визнали, що у війні з Україною загинули 10 тис. солдатів

06:34

ЗСУ збили льотчика, який летів бомбити Харків: всі його родичі живуть у Запоріжжі

06:32

Зола і річковий пісок замість побутової хімії: як у Росії починають проявлятися "радощі" СРСРПогляд

06:18

Буча і Гостомель - в окупації, не можна дати ворогові перейти річку Ірпінь і піти на Київ - Павлюк

05:38

Прем'єр Ізраїлю може приїхати у Київ для участі в переговорах про припинення вогню в Україні - ЗМІ

05:15

Зеленський не виключив можливість створення нових альянсів безпеки

04:46

Зеленський розповів, як Путін приготував "капкан" для ймовірного початку Третьої світової війниВідео

04:16

Календар магнітних бур на квітень 2022: коли буде штормити і як з цим боротися

03:46

Ворог стягує сили для удару по Києву: що відомо про плани окупантів РФВідео

03:33

Війна в Україні: Китай не стане підтримувати жодну зі сторін - BloombergВідео

02:56

"Путіна притиснули до стіни": Байден оцінив удар РФ гіперзвуковими ракетами по УкраїніВідео

02:50

3 жіночі стрижки, які пасують усім і не вимагають часу та зусиль для укладання

02:13

Комплекси ППО і дрони-камікадзе: США відправили в Україну нову партію зброїВідео

02:05

Голлівудська актриса прочитала українською мовою вірш Симоненка на підтримку УкраїниВідео

Реклама
01:25

ЗСУ відкинули ворога під Києвом: над Макаровом піднято прапор УкраїниВідео

01:13

Путін не прагне до завершення війни: США разом з Україною пообіцяли удар по Кремлю

00:54

Ольга Сумська виправдалася за мовчання доньки, яка живе в РФ, про війну в Україні

00:48

Путін змінив тисячу охоронців, кухарів і прислуги через страх отруєння

00:29

Завершення війни, гарантії та рішення щодо Криму з Донбасом: Зеленський назвав умови України

21 березня, понеділок
23:51

Без зустрічі з Путіним незрозуміло, на що готова РФ для припинення війни - ЗеленськийВідео

23:32

Вантаж 200 для Феодосії: ліквідовано підполковника - командира штурмового батальйону окупантівВідео

23:24

Угорщина влаштує блокаду закриття неба над Україною і ембарго на газ з Росії

23:21

"Нехай син Лукашенка воює!": Оля Полякова закликала білорусів відмовитися воювати в УкраїніВідео

23:18

Коли відбудеться зустріч Зеленського та Путіна: в Офісі президента пояснили ситуацію

23:09

Неймовірно смачна і хрустка закуска з черствого хліба за 10 хвилин: простий рецептВідео

22:46

Ексдиректор ЦРУ назвав причину масового відстрілу генералів РФ в УкраїніВідео

22:17

Гороскоп на квітень 2022 року для Левів: названо найбільш травмонебезпечний і найприбутковіший деньВідео

21:59

Загроза атаки Білорусі: в Україні анонсували створення армії добровольців і повалення ЛукашенкаВідео

21:49

Росія може напасти на Польщу, Варшава готується до такого сценарію - посол

21:36

"Хей, Путін, в Одесі ви - звичайний поц": Коля Серга дотепно підколов президента РФ і окупантівВідео

21:29

"Ідея-фікс": у Зеленського назвали головну мету Путіна у війні проти УкраїниВідео

21:03

США відправлять Україні таємно придбані радянські системи ППО - WSJ

21:00

Діалогу РФ і Японії щодо Курил більше не буде: Москва заявила про розрив перемовин з Токіо

20:49

Компроміси на переговорах з РФ: Зеленський анонсував референдум з ключових питаньВідео

Реклама
20:33

Українці з прапорами і закликом "Ні війні" намагалися зупинити пришвартовку яхти Абрамовича у Туреччині

20:22

Затриманий TikTok-"навідник", який злив відео з розташуванням позицій ЗСУ біля ТРЦ RetrovilleВідео

19:54

Прикмети на 23 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:44

Нелюди воюють з дітьми: окупанти відкрили вогонь по автобусах з дітьми

19:38

Байки Росії про гіперзвукову зброю: чому метання "Кинджалами" – це окозамилюванняПогляд

19:22

Подоляк назвав найефективніші способи впливу на російську еліту

18:51

Армія України в 7-й раз розбила окупантів Росії у Чорнобаївці

18:38

Гороскоп на квітень 2022 для Раків: переїзд, непередбачена фінансова криза та новий статус

18:38

Україна не виконуватиме ультиматуми Росії – ЗеленськийВідео

18:30

Басков, Кіркоров, Лорак та інші: Зеленського закликали позбавити звань артистів, які підтримують РФ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти