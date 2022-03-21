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Переговори України та Росії сьогодні тривали півтори години - ЗМІ

21 березня 2022, 14:16

Член української делегації та голова фракції Слуга народу Давид Арахамія уточнив, що далі весь день працюватимуть робочі групи. Інші деталі він не уточнив.

Росія, Україна, переговори, війна
Переговори України та Росії сьогодні проходили в онлайн режимі / Reuters

Переговори офіційних делегацій України та Росії у понеділок, 21 березня, тривали півтори години. Далі весь день працюватимуть робочі групи.

Про це розповів член української делегації та глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, передає Українська правда.

"Зустріч (в онлайні, – ред.) була вже. З 10:30 до 12 була офіційна делегація. Далі пішли знову робочі групи. Сьогодні працюємо весь день", - сказав Арахамія.

Додаткову інформацію про хід переговорів "слуга народу" не надав.

Переговори України та Росії проходять щодня на рівні експертних груп.

Переговори Росії та України

19 березня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що переговори України та Росії щодо війни можуть тривати кілька тижнів. Однак є ознаки того, що позиція Москви в переговорах "стала адекватнішою".

Британський міністр закордонних справ Ліз Трас заявила, що Росія використовує переговори щодо врегулювання конфлікту з Україною для того, щоби провести перегрупування військ. За її словами, країна, яка налаштована на діалог, не буде бомбити мирне населення без розбору в день діалогу. Трас зазначила, що немає жодного серйозного виведення російських військ з території Української держави або ж вагомих пропозицій.

21 березня спікер Кремля Дмитро Пєсков закликав країни світу схилити Київ до того, щоби він став "поступливішим".

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