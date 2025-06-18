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В Раді готові проголосувати за зменшення кількості депутатів до 300, але є умова

Юрій Берендій
18 червня 2025, 16:40
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Наразі не можна скоротити кількість нардепів до 300, адже внести відповідні зміни до Конституції під час воєнного стану неможливо, заявив Стефанчук.
В Раді готові проголосувати за зменшення кількості депутатів до 300, але є умова
В Раді назвали головну умову для зменшення кількості нардепів до 300 / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Стефанчук:

  • Рада не може скоротити кількість депутатів в період дії воєнного стану
  • Більшість депутатів готова підтримати скорочення кількості нардепів до 300 в першому читанні
  • Скорочення кількості нардепів обґрунтоване скороченням населення України

Скорочення кількості народних депутатів під час війни є неможливим, оскільки для цього необхідно внести зміни до Конституції, а такі зміни заборонені в умовах воєнного стану. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що ще на початку каденції було подано законопроєкт щодо зменшення кількості парламентарів до 300.

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"Але, на превеликий жаль, в період воєнного стану, а до цього ковід був, у нас не було можливостей, внести, тому що під час воєнного стану ми не можемо голосувати зміни до Конституції", - сказав він.

На думку Стефанчука, у першому читанні таку ініціативу підтримала б більшість депутатів, після чого її направили б до Конституційного суду для висновку.

"Конституційний суд прислав нам зі своїми застереженнями, але я думаю, що ці застереження можуть бути подолані в парламенті. Далі, я думаю, що це питання також може бути винесено", - вважає голова ВРУ.

Стефанчук нагадав, що головна роль парламенту — представницька, і в умовах переходу на пропорційну виборчу систему без мажоритарних округів важливо зберігати таку кількість народних депутатів, яка забезпечить належне представництво всіх верств населення.

Він зазначив, що раніше, коли населення України становило 52 мільйони, 450 депутатів було обґрунтованою цифрою. Після завершення війни, на його думку, доцільно переглянути цю кількість. За його словами, така ініціатива заслуговує на увагу.

На запитання, чи можливо скоротити парламент до наступних виборів, Стефанчук відповів, що це цілком реально, але усе залежить від термінів завершення війни.

"Тому це питання не є номер один для України, але дуже важливе в контексті післявоєнного відновлення України", - резюмував він.

Скорочення кількості депутатів в Україні - що відомо про пільги для нардепів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 11 квітня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що у зв’язку зі скороченням населення України розглядається можливість зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.

Народний депутат IX скликання Олександр Федієнко, коментуючи питання індексації депутатських зарплат, звернув увагу на недостатній рівень оплати праці парламентарів. За його словами, розмір його заробітної плати становить близько 51 тисячі гривень, до яких додаються 7 500 гривень на транспортні витрати.

Крім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13216, яким пропонується підвищити розмір компенсації за оренду житла в Києві для народних депутатів із 650 до 900 гривень на добу, починаючи з 1 травня. Це пояснюється зростанням споживчих цін у період з 2018 по 2024 роки.

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Хто такий Руслан Стефанчук?

Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

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