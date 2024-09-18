51 тисяча гривень замало: український нардеп поскаржився на малу зарплату

Депутат заявив, що попри низьку на його погляд зарплатню у народних обранців ще й забрали усі пільги та індексацію.

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Через скасування пільг депутати в Україні стали "звичайними людьми" / Колаж: Главред, фото: pixabay, Олександр Федієнко

Народний депутат 9-го скликання Олександр Федієнко заявив про низький рівень зарплати в урядовців ВРУ. Про це він сказав в етері Новини.LIVE, коментуючи індексацію зарплат у депутатів.

"Я вибачаюсь, я коли був у бізнесі, отримував разів в 10 більше, ніж зараз. Моя зарплата, наскільки пам'ятаю, 51 тисяча гривень і плюс 7500 транспортних витрат, хоча при цьому я випалюю всю цю зарплату на транспортні витрати, бо я їжджу багато як і по округу, так і по фронту, займаюсь волонтерством, закупками", - зазначив він.

Ведучі етеру одразу наголосили, що мало в кого з українців є такі компенсації і зарплати, однак для Федієнка це не стало аргументом і він продовжив скаржитися на складне депутатське життя.

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"Компенсації у депутатів немає, пільг у нас немає, безкоштовного проїзду немає, квартири нам не видають, індексації у депутатів також немає. Я не знаю, звідки взялась ця історія з індексацією, але ще раз хочу наголосити - не передбачено чинним законодавством будь-яка індексація. Я скажу навіть більше - у депутатів навіть не індексується пенсія", - продовжив він.

Федієнко навіть взявся порівнювати нардепів із вчителями та лікарями, у яких пенсія індексується. Але депутат чомусь не взяв до уваги те, що середня зарплата вчителя в Україні не перевищує 6 тисяч гривень, в той час як лікаря - близько 16 тисяч гривень, що не зрівняється із депутатською 51 тисячею в місяць.

"Де-факто, після попереднього 8 скликання у депутатів відібрали все. Депутат тепер це звичайна людина", - підсумував він.

Співрозмовники чиновника знову нагадали йому, що депутат і має бути звичайною людиною, наводячи як приклад європейських політиків. Однак і тут Федієнко знайшов несправедливість.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео розмови з Федієнком щодо депутатських зарплат:

Він зазначив, що в Європейському Союзі зарплата депутата нібито складає від 15 тисяч євро, стільки ж надається на його утримання. Однак дані з Вікіпедії свідчать, що Федієнко помилився. Починаючи з 2009 року, всі євродепутати отримують базову річну зарплату близько 85 000 євро, тобто приблизно 7 тисяч євро у місяць.

Хто такий Олександр Федієнко? Олександр Федієнко — колишній голова правління Інтернет асоціації України. Народний депутат України 9-го скликання, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, голова підкомітету цифрової інфраструктури, електронних комунікацій та смарт-інфраструктури, пише Вікіпедія.

Підвищення зарплат та виплат в Україні

Вкінці лютого 2022 року народні депутати підвищили собі зарплати. Верховна Рада України тоді прийняла постанову Про реалізацію окремих положень Закону України "Про статус народного депутата України" (№7062), якою передбачалося встановити, що щомісячна заробітна плата народного депутата складається з посадового окладу нардепа - члена комітету ВР у розмірі 10 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, що у липні 2024 року депутати Верховної Ради раптово вирішили збільшити зарплати своїм помічникам. Тепер фонд оплати праці зріс до 132,6 тисяч гривень.

При цьому, раніше повідомлялося, що мінімальна зарплата в Україні з 1 квітня зросла до 8000 гривень. Важливий нюанс, що разом із нею зріс і щомісячний розмір ЄСВ, тепер він становить 1760 грн.

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