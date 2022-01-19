УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У МОЗ підчитали потребу в COVID-вакцинах до кінця 2022 року

19 січня 2022, 19:54

До кінця року слід прищепити не менше 70% дорослого населення у віці від 18 років, що становить 23,77 млн осіб.

вакцинація
Скільки вакцин необхідно в 2022 для України / УНІАН

Україні для успішної вакцинації від коронавірусу у 2022 році необхідно більше 47 мільйонів доз вакцин. Така оцінка міститься в пояснювальній записці МОЗ до законопроекту про отримання від Китаю вакцини у вигляді гуманітарної допомоги.

Загальна потреба у вакцині на рік оцінюється в 47 283 416 доз.

До кінця року необхідно прищепити не менше 70% дорослого населення у віці від 18 років, що становить 23,77 млн осіб. Але враховуючи, що для вакцинації використовується дворазове введення вакцин, їхня кількість збільшується вдвічі.

Як відомо, Україна на 2022 рік підписала контракти на поставку 25 млн доз вакцин Pfizer і 6,5 млн CoronaVac. Ще близько 10 млн доз повинні надійти в якості допомоги в рамках глобального механізму COVAX, за яким сьогодні Україна отримала мільйон доз вакцин Pfizer.

Скільки зараз діють різні види covid-сертифікатів

"Жовтий" сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, який українці отримують після першої дози вакцини, зараз діє всього місяць. Раніше його термін дії становив три місяці, проте з 6 грудня 2021 року МОЗ своїм рішенням скоротив цей термін.

Реклама

"Зелений" сертифікат доступний після проходження повного курсу вакцинації (для дводозних вакцин це отримання двох щеплень). Після рішення Кабміну 19 січня його термін дії складе 270 днів.

COVID-сертифікат людина може отримати не тільки після вакцинації, але і, наприклад, після одужання від коронавірусу. В такому випадку буде діяти документ протягом 105 днів, а за один календарний рік його можна сформувати не більше двох разів.

Документ про негативний результат ПЛР-тесту діє 72 години з моменту здачі.

Читайте також:

viber
МОЗ новини України вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «У МОЗ підчитали потребу в COVID-вакцинах до кінця 2022 року». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп Таро на тиждень 17-23 січня: Ракам - зміни, Дівам - успіх у всьому, Водоліям - проблемиГороскоп Таро на тиждень 17-23 січня: Ракам - зміни, Дівам - успіх у всьому, Водоліям - проблеми Ворожіння на Водохреща 2022: на долю, здійснення бажань і судженогоВорожіння на Водохреща 2022: на долю, здійснення бажань і судженого Коли Водохреща 2022: дата, заборони і традиції дняКоли Водохреща 2022: дата, заборони і традиції дня Monobank закриває рахунки: кому відмовляють в обслуговуванні та чомуMonobank закриває рахунки: кому відмовляють в обслуговуванні та чому В АТБ попередили про можливе зникнення продуктів - причинаВ АТБ попередили про можливе зникнення продуктів - причина
23:54

Резніков закликав впровадити санкції проти олігархів із оточення Путіна

23:26

Порошенко після суду відправився "святкувати" до шикарного ресторану - ЗМІ

22:59

США додатково виділять Україні 300 млн доларівВідео

22:46

Клопотенко пояснив, чому українці "панічно" бояться нового меню в школах

22:18

Угоди щодо оборони та зустріч із Зеленським: ЗМІ дізналися про візит Ердогана до України 3 лютого

Реклама
22:11

Трагедія на Водохреще: під час пірнання в ополонку потонув чоловік

22:10

Магнітом притягують бідність: які крупи і продукти не можна викидати з домуВідео

21:41

Викрав і вбив: підозрювані у вбивстві 11-річного хлопчика зізналися ще в одному злочиніВідео

21:37

"Туреччина знає свої інтереси": Банкова вітає план Ердогана щодо діалогу Зеленського та Путіна

21:34

"Без страху й докору": Блінкен висловився щодо справи проти Порошенка

21:28

Загроза військового вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати

21:18

В Україну увірветься найсильніший циклон IDA з потужним морозомВідео

21:09

Стрілянина в офіс журналіста Гордона: у поліції розповіли подробиці

20:49

Українські перевізники у четвер вийдуть протестувати до посольства Польщі

20:37

Незвичайне везіння і великий успіх до кінця січня: хто зі знаків у списку щасливчиківВідео

19:54

У МОЗ підчитали потребу в COVID-вакцинах до кінця 2022 року

19:27

Пробрався в будинок і по-звірячому зарізав: в Угорщині українець жорстоко вбив українцяВідео

19:07

Ціни на хліб в Україні не злетять: Кабмін зупинить серйозне подорожчання продуктуВідео

19:03

Комаровський розповів, із якими ознаками ГРВІ слід негайно бігти до лікаря

18:46

У кого першого здадуть нервиПогляд

Реклама
18:39

У Києві обстріляли офіс журналіста Дмитра ГордонаВідео

18:31

Арестович відверто розповів про причини свого звільнення

18:20

У Маріуполі Метінвест видав 1,6 мільйона гривень стипендій

18:08

Як в Україні купити ліки за 1000 гривень Зеленського: нові правилаВідео

18:07

Все для коханої: топ-3 найвірніших чоловіків серед знаків зодіаку

17:58

Матір двох дітей на Тернопільщині змусили повернути 26 тисяч гривень допомоги та оштрафувалиВідео

17:40

У Росії хочуть визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними: слово за Держдумою і ПутінимВідео

17:16

"На це спрямовані всі зусилля": Кулеба назвав умову завершення конфлікту з РФВідео

17:08

США запропонували Росії два шляхи вирішення конфлікту з Україною - БлінкенВідео

17:03

Понад 127 тисяч військ біля кордонів України і загроза ракетних ударів: у Києві заявили про плани РФВідео

17:00

Прикмети на 21 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:40

Гаспар Ульєль помер після падіння зі скелі - французькому акторові було 37 років

16:23

У Києві завершилися переговори Зеленського і держсекретаря США БлінкенаВідео

16:20

Гаспар Ульєль зірвався зі скелі - французького актора екстрено госпіталізували

15:58

"Бухим менше їздити треба!": Микола Харківський грубив та посміхався в обличчя дочки загиблого в ДТПВідео

15:55

Загроза блокади шляху України до НАТО і гарантії від США: у МЗС Росії вибухнули умовою ВашингтонуВідео

15:39

"Починаються важкі часи": ЄС пригрозив РФ масштабними санкціями у разі розширення агресіїВідео

15:33

Висів посеред дороги: тіло українського заробітчанина знайшли у Польщі

15:28

Зірка серіалів Марш Турецького та Каменська потрапила в реанімацію після пожежі в її квартирі

15:22

Роман Цимбалюк. Жириновський розкрив головну військову таємницю РосіїВідеоблоги

Реклама
14:27

"Велике будівництво": Рух вантовим мостом у Запоріжжі відкриється через лічені дні

14:21

Порошенко відпустили під особисте зобов'язання і заарештували майноВідео

14:12

Помер редактор Vogue Андре Леон Теллі

14:01

Мати тиждень не пускала додому 11-річну доньку на Харківщині: не давала навіть переодягнутисяВідео

13:36

Кабмін скоротив строк дії COVID-сертифікатівВідео

13:35

Подарують молодість і красу: топ-8 незамінних продуктів для жінок

13:25

Відмовився спілкуватися російською і не взяли на роботу: в IT-компанії пояснилися за мовний скандалВідео

13:11

"Велике будівництво" Зеленського зведе арени для Євробаскету у Києві та Львові: як вони виглядатимуть

12:48

Оля Полякова в червоних ботфортах задерла ноги, лежачи на столі

12:48

Справа Порошенка: прихильники п’ятого президента побилися з поліцією біля судуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти