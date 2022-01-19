У МОЗ підчитали потребу в COVID-вакцинах до кінця 2022 року

Скільки вакцин необхідно в 2022 для України / УНІАН

Україні для успішної вакцинації від коронавірусу у 2022 році необхідно більше 47 мільйонів доз вакцин. Така оцінка міститься в пояснювальній записці МОЗ до законопроекту про отримання від Китаю вакцини у вигляді гуманітарної допомоги.

Загальна потреба у вакцині на рік оцінюється в 47 283 416 доз.

До кінця року необхідно прищепити не менше 70% дорослого населення у віці від 18 років, що становить 23,77 млн осіб. Але враховуючи, що для вакцинації використовується дворазове введення вакцин, їхня кількість збільшується вдвічі.

Як відомо, Україна на 2022 рік підписала контракти на поставку 25 млн доз вакцин Pfizer і 6,5 млн CoronaVac. Ще близько 10 млн доз повинні надійти в якості допомоги в рамках глобального механізму COVAX, за яким сьогодні Україна отримала мільйон доз вакцин Pfizer.

Скільки зараз діють різні види covid-сертифікатів

"Жовтий" сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, який українці отримують після першої дози вакцини, зараз діє всього місяць. Раніше його термін дії становив три місяці, проте з 6 грудня 2021 року МОЗ своїм рішенням скоротив цей термін.

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"Зелений" сертифікат доступний після проходження повного курсу вакцинації (для дводозних вакцин це отримання двох щеплень). Після рішення Кабміну 19 січня його термін дії складе 270 днів.

COVID-сертифікат людина може отримати не тільки після вакцинації, але і, наприклад, після одужання від коронавірусу. В такому випадку буде діяти документ протягом 105 днів, а за один календарний рік його можна сформувати не більше двох разів.

Документ про негативний результат ПЛР-тесту діє 72 години з моменту здачі.

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