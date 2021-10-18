Україна подала заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2"

За словами Вітренка, газопровід не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його відповідність вимогам європейського законодавства.
"Нафтогаз України" подала заявку на участь Києва у сертифікації оператора енергетичного проєкту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG. Про це на брифінгу заявив глава компанії Юрій Вітренко.
"Нафтогаз, як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України і відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "СП-2" перед німецьким регулятором", – сказав Вітренко.
Він зазначив, що позиція Києва полягає в тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований, оскільки компанія не забезпечила його повну відповідність європейському законодавству. Якщо німецький регулятор прийме цю заявку на участь, то йому потрібно буде враховувати позицію і аргументи України.
Також Вітренко підкреслив, що Нафтогаз є одним з основних учасників європейського ринку газу, зокрема купує значні обсяги газу, і зацікавлений у тому, щоб цей ринок був конкурентний. Тому сертифікація оператора Північного потоку-2 завдасть шкоди конкуренції на європейському ринку, зокрема на ринках Німеччини, Словаччини, Угорщини, Чехії та Австрії.
За словами Вітренко, у німецького регулятора є чотири місяці, тобто до 8 січня 2022 року, на прийняття рішення щодо сертифікації оператора "Північний потік-2". Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок має бути готовий протягом двох або чотирьох місяців (якщо брюссельським чиновникам потрібна додаткова інформація).
Сертифікація "Північного потоку-2": що необхідно знати
- "Північний потік-2" – це газопровід для постачання газу в обхід України. 10 вересня 2021 року в Росії заявили про завершення будівництва та анонсували початок його експлуатації вже до кінця 2021 року.
- Але для того, щоб почати постачання газу "Північним потоком-2", компанія-оператор має отримати сертифікацію, а також провести анбандлінг. За правилами, компанія, що працює на внутрішньоєвропейському газовому ринку, не може одночасно видобувати, постачати і транспортувати газ.
- Це саме стосується й оператора "Північного потоку-2", оскільки з 2019 року ці правила поширили й на газогони з третіх країн. У Nord Stream 2 AG з рішенням не зго