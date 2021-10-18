Україна подала заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2"

Компанія хоче довести, що трубопровід не може бути сертифікований / Reuters

"Нафтогаз України" подала заявку на участь Києва у сертифікації оператора енергетичного проєкту "Північний потік-2" Nord Stream 2 AG. Про це на брифінгу заявив глава компанії Юрій Вітренко.

"Нафтогаз, як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України і відстоює національні інтереси, подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора "СП-2" перед німецьким регулятором", – сказав Вітренко.

Він зазначив, що позиція Києва полягає в тому, що "Північний потік-2" не може бути сертифікований, оскільки компанія не забезпечила його повну відповідність європейському законодавству. Якщо німецький регулятор прийме цю заявку на участь, то йому потрібно буде враховувати позицію і аргументи України.

Також Вітренко підкреслив, що Нафтогаз є одним з основних учасників європейського ринку газу, зокрема купує значні обсяги газу, і зацікавлений у тому, щоб цей ринок був конкурентний. Тому сертифікація оператора Північного потоку-2 завдасть шкоди конкуренції на європейському ринку, зокрема на ринках Німеччини, Словаччини, Угорщини, Чехії та Австрії.

За словами Вітренко, у німецького регулятора є чотири місяці, тобто до 8 січня 2022 року, на прийняття рішення щодо сертифікації оператора "Північний потік-2". Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок має бути готовий протягом двох або чотирьох місяців (якщо брюссельським чиновникам потрібна додаткова інформація).

Сертифікація "Північного потоку-2": що необхідно знати