У Польщі та України є розбіжності, країни їх обговорять - глава польського МЗС

Представники Варшави і Києва проведуть відверту розмову, щоб обговорити розбіжності, після чого буде дана оцінка ситуації, сказав Павло Яблонський.

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Польща і Україна конкретно обговорять розбіжності, які виникли між країнами - Яблонський / Колаж: Главред, фото: уряд Польщі, УНІАН

У Польщі вважають, що відносини з Україною "останнім часом не найкращі" через висловлювання деяких представників Києва. З певних питань у країн немає згоди. Варшава і Київ проведуть відверту розмову, після чого буде дана оцінка ситуації. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський.

В ефірі RMF FM він сказав про те, що у Варшави і Києва "немає згоди" щодо безлічі питань. Представники країн мають намір все обговорити.

"Розмова буде дуже відвертою. Вона буде дуже конкретною, як завжди. Ми передамо наші оцінки того, як сьогодні виглядає стан наших відносин, який, на жаль, у зв'язку із заявами деяких представників української влади останнім часом, не найкращий. Ніхто цього не приховує", - пояснив ситуацію з точки зору Варшави Яблонський.

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На його думку, у деяких представників Києва "виплеснулися певні емоції", проте Польща ставиться до цього з розумінням, адже на Україну напала Росія. При цьому Україна, мовляв, "не повинна нападати на своїх союзників".

"Ми керуємося політикою польських національних інтересів. Ми підтримуємо Україну настільки, наскільки це відповідає польським національним інтересам. Так було і так буде завжди", - підкреслив Павло Яблонський.

Відносини України та Польщі

Глава Офісу з питань міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач раніше заявив, що "Києву слід було б почати цінувати ту роль, яку Польща зіграла для України за останні місяці та роки". Заява прозвучала на тлі намірів Польщі закрити кордон для зерна з України після 15 вересня.

У відповідь на це МЗС України запросило для діалогу посла Польщі Бартоша Ціхоцького. У Києві заявили про дружбу з Варшавою.

"Під час зустрічі було зазначено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності і є неприйнятними. Переконані, що українсько-польська дружба набагато глибша за політичну доцільність", - зазначив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Twitter-акаунті подякував народам усіх країн за підтримку і закликав сторони не піддаватися емоціям.

"Народи Європи знають, що свобода кожного міцніша тоді, коли це спільна свобода всіх. Ми в Європі вміємо об'єднуватися і захищати наші цінності пліч-о-пліч, незважаючи на жоджны сезони і настрої, політичні течії і особисті амбіції", - підкреслив Зеленський.

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