"Росії треба показати місце": у Польщі заявили, що Україна повинна здобути потужну перемогу

Головне для України - підтримка з боку США, Британії та Польщі, Вашингтон не допустить поразки Києва, вважає польський дипломат Якуб Кумох.

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Росія повинна зазнати жорсткої поразки у війні - Кумох / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, t.me/Zhyvytskyy

Агресорка Росія повинна зазнати жорсткої поразки у війні проти України. В іншому випадку за 5, 10 або 20 років Москва може напасти, наприклад, на Польщу. Союзники повинні переконатися в тому, що перемога Києва важлива. Києву треба зберегти підтримку, в першу чергу, США, Британії та Польщі. Про це заявив польський дипломат, колишній радник президента Дуди Якуб Кумох.

Як повідомляє РБК-Україна, він сказав про те, що якщо держава-окупант РФ не зазнає нищівної поразки, за роки військова агресія може повторитися вже проти інших країн.

"Росії потрібно показати місце, вона повинна зазнати принизливої поразки, якщо цього не зробити, вона буде загрожувати вам років через п'ять, десять, двадцять, вибере іншу тактику - напад, наприклад, на Польщу або будь-яку іншу країну", - зазначив Кумох.

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За його словами, Варшава працює над тим, щоб переконати союзників у важливості перемоги української держави. Для України вкрай важлива підтримка англосаксонських країн і Польщі. США не повинні допустити поразки України.

"Ключове питання - навіть не підтримка Західної Європи, а підтримка саме США, Британії та Польщі. На мою думку, США не припинять підтримувати Україну, тому що вони вже зазнали поразки в Афганістані, жодна адміністрація не дозволить собі зазнати поразки ще й в Україні", - підкреслив Яків Кумох.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше сказав, що ЗСУ підуть у контрнаступ, щоб звільнити свої території.

Київ проведе, в тому числі, і операцію з повернення Кримського півострова. За словами українського гаранта, успіх залежить від подальшої військової підтримки західного світу.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна має намір повернути всі свої землі. За словами Буданова, результати анонсованого контрнаступу українських військ будуть вже найближчим часом.

Колишній радник керівника Офісу президента Віктор Андрусів вважає, що Україна звільнить Крим, якщо армія підійде до узбережжя Азовського моря і розбомбить Кримський міст. Окупанти опиняться в ізоляції і змушені будуть здатися. Але за Донбас, на думку Андрусіва, доведеться серйозно воювати.

Дивіться відео про те, як Мусієнко назвав сценарій окупантів РФ щодо утримання Криму

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