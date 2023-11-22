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У Путіна розробили план "повної анархії" в Україні: Данілов розкрив деталі

Андрій Ганчук
22 листопада 2023, 15:03
Росія хоче занурити Україну в ситуацію 1917-1922 років, коли відбувалося як зовнішнє, так і внутрішнє протистояння, сказав секретар РНБО Олексій Данілов.
Данілов, Путін, Україна
Росії потрібен "соціальний вибух" у Києві - Данілов / Колаж: Главред, фото: РНБО, УНІАН, скріншот YouTube

Група "експертів" у Кремлі розробила для директора країни-агресора Росії Володимира Путіна план із розпалювання протистояння в українському суспільстві або просування "п'ятої колони" до Верховної Ради. Москві потрібна тотальна дестабілізація ситуації в Україні. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У своїй колонці для Української правди він написав про те, що в Кремлі вигадали план, який передбачає розпалювання громадянського протистояння або проведення своїх представників в український парламент.

"Без хаотизації внутрішньої ситуації в Україні досягнення військових цілей Росії неможливе. Ідеальна ситуація для Росії і Путіна — це повернення України до стану некерованості і повної анархії, в якій країна опинилася в 1917 — 1921 роках, коли війна йшла ззовні і всередині", - припустив Данілов.

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Що передбачає план Кремля

За його словами, план включає військові (тиск на всіх ділянках фронту, зимовий ракетний терор, погіршення позицій ЗСУ), інформаційні (розгін в Telegram паніки про "мобілізацію, корупцію і великі втрати") і політичні (штучне створення, мовляв, конфлікту у військово-політичному блоці керівництва України) і кроки.

"Частина з цих заходів вже в роботі, частина чекає своєї черги... Всі ці заходи в комплексі повинні створити критично негативний суспільний фон... Створення центральної влади умов неможливості подальшого утримання ситуації під контролем і під загрозою соціального вибуху в столиці і поширення протестів на регіони — заміна влади", - попередив чиновник.

Також він додав, що кінцевою метою РФ є "руйнування західної підтримки і підриву морального духу і боєздатності Сил оборони" і підкреслив: поки що російські плани більшою мірою – "фантазії московських розробників". Втім, недооцінювати їх не можна.

Війна Росії проти України

ЗСУ просунулися на лівобережжі Херсонщини, у РФ спалахнула істерика, розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми даними, українські війська атакували з Кринок і увійшли до лісової смуги поблизу поселення. У середовищі пропагандистів панікують через ситуацію.

Війська Росії посилили штурми, лінія фронту під Авдіївкою може коливатися, сказав представник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його словами, обстановка складна, проте ЗСУ її контролюють.

Окупанти наступають на Куп'янському напрямку, але безуспішно, розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. На думку аналітика, українські війська під Куп'янськом зуміють впевнено стримати атакуючі дії ворога.

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РНБО Кремль Олексій Данілов війна Росії та України
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