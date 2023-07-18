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У Путіна проблеми з головою, він прикидається смертельно хворим - нелегал КДБ

Ангеліна Підвисоцька
18 липня 2023, 19:46 оновлено 18 липня, 20:14
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Російський диктатор особисто бере участь у всіх важливих для РФ зборах і зустрічах, там він вічно кашляє.
Володимир Путін, Сергій Жирнов
Путін не є смертельно хворою людиною / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін не хворий, а лише створює видимість нібито смертельно хворої людини. Про це інтерв'ю Главреду розповів колишній нелегал КДБ СРСР і СЗР Росії, політемігрант у Франції, письменник Сергій Жирнов.

Він звернув увагу на те, що деякі люди нібито володіють інформацією про те, що справжній Путін нібито дуже сильно хворий і весь час в Кремлі знаходиться його двійник. Однак Жирнов не вірить у цю версію.

"Мені здається, що все-таки ми бачимо справжнього Путіна досить регулярно, і він, до речі, не створює враження серйозно хворої людини ... Людина, яка має гарне здоров'я, виглядає дещо інакше в порівнянні з тією людиною, яка має якусь проблему. Зовні проблем у справжнього Путіна не бачу, крім того, що у нього проблеми з головою в тому сенсі, що він просто для мене дурень. Але це невиліковна проблема", - сказав Жирнов.

На яких заходах з'являється справжній Путін

Жирнов звернув увагу, що справжній диктатор з'являється на всіх заходах, які важливі для держави: перед Федеральним збори, на зустрічі з Байденом або з Сі Цзіньпіном.

А ось прийти на зустріч з лідерами африканських держав справжній Путін міг побоятися.

"Припустимо, коли приїжджали керівники шести африканських держав і зустрічалися з якимось Путіним, то для мене це абсолютно не міг бути справжній Путін. Тому що африканський континент славиться тим, що там багато всяких, абсолютно жахливих хвороб (лихоманка Ебола та інші невиліковні або важко лікуються). І Путін з його турботою про власне здоров'я не міг так облизуватися з цими африканцями – тут, звичайно, був двійник", - пояснив Жирнов.

Дивіться інтерв'ю Сергія Жирнова для Главреда:

Як відрізнити Путіна від двійника

Жирному зазначає, що на важливих заходах був справжній Путін, а на інших - двійник. Їх відрізняє те, що справжній Путін весь час кашляє.

Можна припустити, що у Путіна дійсно є якась проблема зі здоров'ям - з горлом.

"Людина, яка виступає на таких важливих заходах, постійно покашлює. Тобто у справжнього Путіна якась проблема з горлом, і вона настільки серйозна, що з нею нічого не можна зробити медикаментозно. Бо якби могли лікарі що-небудь зробити, вони б зробили, бо це йому шкодить під час таких виступів. А далі виникає Путін, який може говорити навіть досить тривало і абсолютно не кашляючи, зі свіжим голосом", - пояснює Жирнов.

Він переконує, що навіть японці визначили відмінність в тембрах голосу справжнього Путіна і двійника.

Хто такий Сергій Жирнов

Сергій Олегович Жирнов - полковник запасу другого розряду, колишній розвідник-нелегал. Журналіст, економіст-міжнародник, громадський діяч, правозахисник, міжнародний консультант, пише cyclowiki.org.

У 1999-2001 роках прославився своєю безпрецедентною історією зі спробою в судовому порядку отримати на руки диплом про закінчення Кі КДБ СРСР. Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації з 1997 року відмовляється видати колишньому розвіднику-нелегалу Жирнову його власний диплом про закінчення давно розшифрованого шпигунського вузу під приводом небезпеки розголошення державної таємниці. Неординарна судово-шпигунська історія отримала широкий публічний резонанс в Росії і за кордоном.

Двійники Путіна

Раніше Сергій Жирнов розповідав, що двійник може замінити Путіна після його смерті. Після смерті диктатора РФ влада повинна перейти до прем'єра. Але якщо Мішустін не влаштовує верхівку, то на публіку випустять двійника Путіна з однією метою.

Він також розповів, звідки Путін бере гроші на утримання своїх двійників. Жирнов назвав Путіна мільярдером і заявив, що його не хвилюють Фінанси і витрати.

Жирнов зізнався, що підібрати двійників диктатору стало легше. Все через те, що Путіну робили пластичні операції.

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