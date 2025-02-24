Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Переговорна стратегія президент": у Трампа розказали про гарантії безпеки для України

Ангеліна Підвисоцька
24 лютого 2025, 01:46
73
Міністр фінансів США заявив, що угода про корисні копалини містить в собі гарантії безпеки.
Зеленский, Скотт Бессент
Угода про співпрацю із США містить гарантію безпеки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Що каже Бессент:

  • Угода із США про корисні копалини містить в собі гарантію безпеки
  • Угода є частиною довготривалої переговорної стратегії Трампа

США та Україна працюють над угодою про корисні копалини. Ця угода нібито містить в собі гарантію безпеки. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Fox News.

"Ця угода є частиною довготривалої переговорної стратегії президента Трампа щодо миру між Україною та Росією, і дозвольте українцям повернутися до мирного існування", – сказав Бессент.

відео дня

Він зазначає про те, що у першій частині угоди йдеться про партнерство між Україною та США щодо стратегічних корисних копалин, енергетики та державних підприємств. Також угода містить "неявну гарантію економічної безпеки" України, адже американці вкладатимуть в це гроші.

"Чим більше активів мають американські компанії на землі, тим більше США зацікавлені в тому, щоб українська економіка розвивалася в майбутньому, тим більше безпеки це створює для українського народу, і тим вищий прибуток для платників податків США", – зазначив Бессент.

Угода із США щодо корисних копалин - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та США можуть найближчим часом укласти угоду про спільний видобуток українських корисних копалин, і наразі документ перебуває на стадії узгодження. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

'Переговорна стратегія президент': у Трампа розказали про гарантії безпеки для України
Видобувний потенціал України / Інфографіка: Главред

Однак запропонований Вашингтоном варіант угоди не влаштовує Київ, оскільки умови є невигідними – США вимагають більше, ніж Україна витратила на оборону. Президент Володимир Зеленський не підтримує такий формат співпраці, про що повідомляє CNN.

У відповідь Україна направила Сполученим Штатам власний варіант угоди, який передбачає суттєве зменшення розміру фонду, в який надходитимуть кошти від видобутку ресурсів. Зеленський також прагне зустрічі з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні. За даними NV, документ уже передано спецпредставнику президента США Кіту Келлогу, який після візиту до Києва прямує до Вашингтона для переговорів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Переговорна стратегія президент": у Трампа розказали про гарантії безпеки для України

"Переговорна стратегія президент": у Трампа розказали про гарантії безпеки для України

01:46Політика
Вибори у Німеччині: Мерц зробив перші заяви після перемоги

Вибори у Німеччині: Мерц зробив перші заяви після перемоги

23:41Світ
У Трампа поставили умови Україні та РФ для досягнення мирної домовленості

У Трампа поставили умови Україні та РФ для досягнення мирної домовленості

21:44Світ
Реклама

Популярне

Більше
Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 23

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 23

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Ракам - оновлення, Левам - успіх

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Ракам - оновлення, Левам - успіх

Фінансовий гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня

Фінансовий гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня

У Трампа пішли на поступки: у США розкрили дві умови угоди щодо копалин

У Трампа пішли на поступки: у США розкрили дві умови угоди щодо копалин

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Кроликам - конфлікт, Козлам - помста

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Кроликам - конфлікт, Козлам - помста

Останні новини

04:00

Влупить -21 і піде сніг: якою буде погода протягом тижня

03:31

Збиває водіїв з пантелику: що означає секретна кнопка з "медузою" в авто

03:03

Щури втечуть і не повернуться ніколи: що потрібно зробити в домі та в саду

01:46

"Переговорна стратегія президент": у Трампа розказали про гарантії безпеки для України

01:30

Анатолій Анатоліч заступився за куму Loboda, яка продовжує співати російською

Зеленський чесно розповів про відносини зі США: головне з пресконференціїЗеленський чесно розповів про відносини зі США: головне з пресконференції
00:55

Як старі друзі: Усик і Роналду розповіли про приємну зустріч

23 лютого, неділя
23:48

Євробачення-2025: конкурсант з Італії відмовився від участіВідео

23:41

Вибори у Німеччині: Мерц зробив перші заяви після перемоги

23:11

Де помилка на малюнку: лише люди з "орлиним зором" побачать розгадку за 3 секунди

Реклама
22:56

"Про твої вуста": Налчаджиоглу публічно пофліртував з Іриною Білик

21:44

У Трампа поставили умови Україні та РФ для досягнення мирної домовленості

21:24

Як гроші на підтримку України працюють на американський бізнесПогляд

20:43

Допомога Україні від Китаю: Зеленський описав можливі варіанти

20:41

Гороскоп Таро на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Рибам - проблеми з грошима, Дівам - проблеми

20:24

Базовий продукт раціону "впаде" в ціні на 9%: експерт потішив прогнозом

20:22

Джинси 2025: модні варіанти на кожен день

20:13

Кінець війни, Трамп та пресконференція Зеленського: головні новини України (дайджест)

20:02

Дострокові вибори в Німеччині: оприлюднено перші результати голосування

19:34

Володимир Дантес розповів про плани на новий шлюб: "Війна навчила мене"

19:34

Холоднеча не відступає: коли в Україну повернеться сніг і потепління

Реклама
19:08

"Є пілотний проект": Зеленський анонсував перехід України на контрактну армію

18:36

"Україна не визнає": Зеленський зробив заяву про переговори США та РФ

18:32

"Конструктивна розмова": перші деталі переговорів Єрмака з командою Трампа

18:32

Розширення НАТО: Зеленський попередив Орбана та Фіцо про небезпеку

18:27

Мох на деревах: як нейтралізувати - дієві лайфхаки

18:09

РФ хоче припинення вогню, але все не так однозначно - зовнішня розвідка

18:03

Зеленський відповів на слова Трампа щодо завернення війни "цього тижня"

17:38

"Я готовий піти з поста президента": Зеленський сказав, коли будуть вибориФотоВідео

17:36

Зеленський відповів, чи зупинили США передачу допомоги УкраїніФото

17:10

Завтра може бути переломний момент: Зеленський - про важливі зустрічіФотоВідео

17:01

"Хочу, щоб він був на нашому боці": Зеленський сказав, чого чекає від ТрампаФото

16:59

"Ми не можемо ділити все 50 на 50": Зеленський розкрив деталі угоди із США

16:46

"Це важко": Melovin зробив зізнання про роман з відомою артисткою

16:30

Не тисячі, а мільйони: скільки ракет та боєприпасів хоче виготовити РФ у 2025 році

16:00

Чи можна на Масляну прибиратись вдома: що заборонено робити цілий тиждень

15:53

Умєров розповів, як відбуватиметься реформа ВВК: "Вона буде зручною"

15:42

Кремль визнав вперше з 2022 року: Буданов розповів про "страшну помилку" РФ

15:40

Росія хоче захопити всю Україну: Сирський озвучив цинічний план ворога

15:39

У СБУ оголосили про колосальні удари по Росії та розкрили успіхи

15:09

Кабмін продовжить терміни перебронювання працівників підприємств: названо дату

Реклама
15:01

Олег Винник вийшов на зв'язок після скандалу з піснями російською мовою

14:59

"Справжній провал ФСБ": Малюк розповів про замах на БудановаВідео

14:52

"Не може бути компромісів": у Зеленського зробили заяву про території України

14:27

В України у 2025 році є шанс на мир: названо мету, яку поставив ЗеленськийВідео

14:02

Переговори США та РФ 25 лютого в Ер-Ріяді: в Москві зробили несподівану заяву

13:59

"Закрити вікна і пити воду": у Києві - значне погіршення якості повітря

13:51

Що задумав Трамп щодо війни в Україні: колишній посол США в РФ зробив прогноз

13:44

Хитрі господині завжди протирають ванну чайними пакетиками: для чого це роблять

13:35

Гороскоп на завтра 24 лютого: Близнюкам - серйозні зміни, Водоліям - успіх

13:22

"Морози ще затримаються": синоптики прогнозують холодне 24 лютого

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти