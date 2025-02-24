'Переговорна стратегія президент': у Трампа розказали про гарантії безпеки для України

Що каже Бессент:
- Угода із США про корисні копалини містить в собі гарантію безпеки
- Угода є частиною довготривалої переговорної стратегії Трампа
США та Україна працюють над угодою про корисні копалини. Ця угода нібито містить в собі гарантію безпеки. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Fox News.
"Ця угода є частиною довготривалої переговорної стратегії президента Трампа щодо миру між Україною та Росією, і дозвольте українцям повернутися до мирного існування", – сказав Бессент.відео дня
Він зазначає про те, що у першій частині угоди йдеться про партнерство між Україною та США щодо стратегічних корисних копалин, енергетики та державних підприємств. Також угода містить "неявну гарантію економічної безпеки" України, адже американці вкладатимуть в це гроші.
"Чим більше активів мають американські компанії на землі, тим більше США зацікавлені в тому, щоб українська економіка розвивалася в майбутньому, тим більше безпеки це створює для українського народу, і тим вищий прибуток для платників податків США", – зазначив Бессент.
Угода із США щодо корисних копалин - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та США можуть найближчим часом укласти угоду про спільний видобуток українських корисних копалин, і наразі документ перебуває на стадії узгодження. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Однак запропонований Вашингтоном варіант угоди не влаштовує Київ, оскільки умови є невигідними – США вимагають більше, ніж Україна витратила на оборону. Президент Володимир Зеленський не підтримує такий формат співпраці, про що повідомляє CNN.
У відповідь Україна направила Сполученим Штатам власний варіант угоди, який передбачає суттєве зменшення розміру фонду, в який надходитимуть кошти від видобутку ресурсів. Зеленський також прагне зустрічі з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні. За даними NV, документ уже передано спецпредставнику президента США Кіту Келлогу, який після візиту до Києва прямує до Вашингтона для переговорів.
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