'Переговорна стратегія президент': у Трампа розказали про гарантії безпеки для України

Міністр фінансів США заявив, що угода про корисні копалини містить в собі гарантії безпеки.

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Угода про співпрацю із США містить гарантію безпеки / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Що каже Бессент:

Угода із США про корисні копалини містить в собі гарантію безпеки

Угода є частиною довготривалої переговорної стратегії Трампа

США та Україна працюють над угодою про корисні копалини. Ця угода нібито містить в собі гарантію безпеки. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Fox News.

"Ця угода є частиною довготривалої переговорної стратегії президента Трампа щодо миру між Україною та Росією, і дозвольте українцям повернутися до мирного існування", – сказав Бессент. відео дня

Він зазначає про те, що у першій частині угоди йдеться про партнерство між Україною та США щодо стратегічних корисних копалин, енергетики та державних підприємств. Також угода містить "неявну гарантію економічної безпеки" України, адже американці вкладатимуть в це гроші.

"Чим більше активів мають американські компанії на землі, тим більше США зацікавлені в тому, щоб українська економіка розвивалася в майбутньому, тим більше безпеки це створює для українського народу, і тим вищий прибуток для платників податків США", – зазначив Бессент.

Угода із США щодо корисних копалин - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та США можуть найближчим часом укласти угоду про спільний видобуток українських корисних копалин, і наразі документ перебуває на стадії узгодження. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Видобувний потенціал України / Інфографіка: Главред

Однак запропонований Вашингтоном варіант угоди не влаштовує Київ, оскільки умови є невигідними – США вимагають більше, ніж Україна витратила на оборону. Президент Володимир Зеленський не підтримує такий формат співпраці, про що повідомляє CNN.

У відповідь Україна направила Сполученим Штатам власний варіант угоди, який передбачає суттєве зменшення розміру фонду, в який надходитимуть кошти від видобутку ресурсів. Зеленський також прагне зустрічі з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні. За даними NV, документ уже передано спецпредставнику президента США Кіту Келлогу, який після візиту до Києва прямує до Вашингтона для переговорів.

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