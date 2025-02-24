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Чи може Трамп "здати Україну": Світан дав несподіваний прогноз

Олексій Тесля
24 лютого 2025, 19:46
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Після виборів до Конгресу США, політичний ландшафт у Вашингтоні може змінитися, не виключає Роман Світан.
Трамп, Світан
Роман Світан прокоментував дії Дональда Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливо:

  • Після виборів до Конгресу США, ситуація у Вашингтоні може змінитися
  • Трамп може заважати Україні і такі можливості у нього є

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан прокоментував питання про тривожні очікування з приводу того, що президент США Дональд Трамп нібито "може здати Україну".

"Якщо Трамп намагається здати Україну, то одне питання - а він що, її купив, щоб намагатися здавати? Це дві несумірні величини", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Водночас експерт не виключає, що після виборів до Конгресу США, політичний ландшафт у Вашингтоні може змінитися.

"Трамп приходить і йде, ми вже раз його пережили. Ми вже пережили Обаму, Трампа, Байдена - переживемо Трампа ще раз. Україна стояла, стоїть і стояти буде. А "трампи" приходять і йдуть. Тому "злити" Україну у Трампа просто не вийде, немає такого механізму", - переконаний він.

Водночас співрозмовник уточнив, що Трамп може заважати Україні і такі можливості у нього є, поки він президент.

"До того ж навіть Трамп, навіть президент США обмежений деякими законодавчими актами самих же Сполучених Штатів Америки. В Америці є серйозне проукраїнське лобі, причому і в демократичній, і в республіканській партіях, а конгрес конкретно проукраїнський, хай би що хто хто казав, - там є не стільки проукраїнські центри, скільки антиросійські. Тому Трамп зараз побігає-побігає, проскакає по базару і швидко повернеться на ту дорожню карту, якою йде вся демократична спільнота, зокрема і США", - пояснив він.

Світан додав, що США зараз намагаються бути лідерами демократичного співтовариства, але в них не дуже виходить із різних причин, зокрема - економічних.

"Ось Європа зараз і виходить на перший план, і це хороший хід. А ми - Європа. Для нас це оптимальний варіант", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю з Романом Світаном:

Раніше повідомлялося про те, що США "забанили" проєкт резолюції ГА ООН із засудженням РФ за вторгнення в Україну. Сполучені Штати виступили проти висунення іншої резолюції з цього питання.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Дональд Трамп видав цинічну заяву про переговори. Президент США заявив, що в Україні потрібно проводити вибори президента. При цьому він цинічно натякнув на те, що Україні необхідно проводити вибори, якщо вона хоче сісти за стіл переговорів.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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