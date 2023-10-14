"Терористичний альянс": Подоляк назвав "вісь зла", яку фінансує Росія

Агресор Росія інвестує в зло, тому що Москва розглядає його як інструмент залякування суспільства в розвинених державах, сказав Михайло Подоляк.

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Росія фінансує, в тому числі, ХАМАС і "Хезболла" - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Країна-окупант Росія вкладає гроші в різні ультраправі партії, які претендують на місця в європейських парламентах і бойовиків, що влаштовують перевороти в Африці. Москва фінансує терористичний альянс, до якого входять, у тому числі, терористи ХАМАС і "Хезболла". Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі телеканалу FreeДом він розповів про те, що РФ фінансує терористичну "вісь зла", яка скоює злочини по всьому світу.

На думку чиновника, Москва вкладається і в ХАМАС з "Хезболла".

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"Є консорціум різних організацій, таких як ХАМАС, як "Хезболла", є ультраправі нацистські політичні партії, які претендують на пайову участь у парламентах чи місцевих органах влади навіть у Європі. Є бойовики, які захоплюють владу в низці країн на африканському континенті. Це все і є терористичний альянс. Є Іран, Північна Корея. Є проксі, які виконують завдання, як ХАМАС в Ізраїлі. Є проксі, які через Росію можуть інвестувати ресурси у військове виробництво та насичувати бойовиків зброєю", - сказав Михайло Подоляк і підкреслив, що РФ "є автором всього цього".

Роль Росії у війні ХАМАС проти Ізраїлю

Росія використовує напад ХАМАС на Ізраїль, щоб дискредитувати Україну. За даними Головного управління розвідки Міноборони, російське ГРУ передало бойовикам зброю, яка була захоплена на війні в Україні. Окупанти зробили це для того, щоб Київ потім звинуватили в "продажу зброї терористам".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що у війні ХАМАСу проти Ізраїлю стирчать вуха не тільки Ірану. На думку чиновника, історії конфлікту різні, проте дві війни – ланки одного й того ж ланцюга.

У Центрі національного опору при ЗСУ заявили, що бойовики ПВК Вагнер готували ХАМАС до атаки на Ізраїль. Згідно з інформацією аналітиків, бойовики, які виїхали із Білорусі до Африки, навчали там терористів застосувати дрони з механізмом скидання.

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