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"Дочка не хоче": Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий термін

11 октября 2021, 12:40

Вибори мають відбутися у 2024 році.

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Зеленський про другий президентський термін / скріншот

Глава держави Володимир Зеленський в черговий раз допустив повторне висунення своєї кандидатури, якщо він не встигне виконати всі передвиборчі обіцянки. Втім, президент ще не вирішив, чи балотуватиметься на другий термін.

Ведуча Катя Осадча поцікавилася, чи відмовляють Володимира Зеленського діти від повторного висунення кандидатури на другий президентський термін. Глава держави розповів, що цю тему зачіпає його старша дочка Олександра, а від президентства постраждала вся сім'я.

"Старша дочка, сім'я, дружина, батьки дуже постраждали (від президентства Зеленського – ред.). Дочка підіймає цю тему, вона не хоче, щоб я йшов на другий термін. Як би я не любив свою дочку, це (друга президентська каденція – ред.) залежить тільки від рівня того, що ми встигнемо зробити", – запевнив Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі "Світське життя".

Також президент розповів, що його донька наступного року вступатиме до вищого навчального закладу в Україні, хоча їй комфортніше було б навчатися за кордоном. Дівчина хоче вступати на факультет міжнародних відносин і займатися міжнародною економікою.

Зеленський і другий термін

  • Раніше Зеленський неодноразово зазначав, що планує бути на посаді президента тільки протягом одного терміну. Це було його ключовою фразою ще в передвиборчій кампанії.
  • Проте у січні 2021-го глава держави під час святкування свого дня народження повідав про свої амбітні плани йти на другий президентський термін. Про це він повідомив своєму найближчому оточенню.
  • У березні 2021-го голова фракції та політради партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що монобільшість проситиме Зеленського балотуватися на другий термін.
  • Нагадаємо, нові чергові президентські вибори в Україні мають відбутися у 2024 році.
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Володимир Зеленський Світське життя президентські вибори в Україні
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