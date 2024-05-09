США готують Україні нові пакети військової допомоги - Держдеп

Штати планують вийти на той рівень постачання допомоги, який був до перерви у фінансуванні.

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США готують нові пакети допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: Міноборони США, Офіс президента, 43 окрема механізована бригада

Україна може незабаром отримати нові пакети військової допомоги від США. Штати хочуть вийти на колишній рівень поставок озброєнь. Про це заявив представник Держдепу США Метью Міллер.

"Ми працюємо над іншими пакетами. Я думаю, ви можете очікувати, що ми повернемося до того темпу, в якому ми перебували до перерви у фінансуванні", - сказав чиновник.

Також він додав, що нещодавно США надали Україні допомогу в розмірі понад 1 мільярд доларів.

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Допомога Україні від США - останні новини

У лютому Сенат затвердив законопроєкт, що передбачає $61 мільярд на оплату військової підтримки України. Палата представників надовго пригальмувала ініціативу, оскільки республіканці не могли домовитися з демократами щодо питань нелегальної міграції на кордоні з Мексикою.

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні на суму 60,84 мільярдів доларів. Законопроєкт отримав підтримку більшості конгресменів - "за" проголосували 310, "проти" - 112.

Також 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. А 24 квітня, США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів.

Як повідомляв Главред, більша частина американської техніки з пакета допомоги США вже перебуває на складах Німеччини та Польщі. Американське джерело, знайоме з наданням військової допомоги Україні, заявило CNN, що офіційні особи в США не говорять про це відкрито.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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