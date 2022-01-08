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Білий дім обговорюватиме з Кремлем розміщення своїх ракет у Європі - іноЗМІ

8 січня 2022, 23:23

Також в Америці мають намір торкнутися теми про масштаби військових навчань.

Білий дім готовий до переговорів із РФ

США заявили про готовність до обговорення з Росією розміщення своїх ракет в Європі і планують запропонувати для обговорення тему про масштаби військових навчань.

Як повідомляє Washington Post з посиланням на свої джерела, рішення прийнято так, як ці питання турбують Москву.

Крім цього, Сполучені Штатам намагатимуться з'ясувати, чи дійсно Кремль готовий піти на деескалацію щодо України, або висуває свої нові вимоги, щоб затягнути процес.

Також наголошується, що Вашингтон готовий вислухати всі застереження і стурбованості Москви, але за однієї умови - лише в обмін на те, що і позиція США буде почута.

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Нагадаємо, раніше вСША заявили про те, що не розглядають можливість скорочення своїх військ у Європі або зміну позиції з цього питання.

Вимоги РФ

Раніше Росія передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України. Також вимагають відмовитися від військової активності в Східній Європі.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес. Пізніше стало відомо, що вони розраховують отримати його вже в січні.

В адміністрації американського президента заявили, що США не відповідатимуть на ультиматуми Кремля щодо безпеки "за пунктами".

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