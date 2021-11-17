"Спецоперація Путіна та Лукашенка": Кулеба розповів, чим загрожує ситуація з мігрантами України

Дмитро Кулеба оцінив загрозу для України через міграційну кризу / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чим мігрантська криза на кордоні Білорусі небезпечний для України.

В ефірі "Сніданку з 1+1" дипломат зазначив, що ситуація з біженцями менш небезпечна тим, що мігранти потраплять в країну.

"Їх все одно можна затримати та повернути туди, звідки вони прийшли. Втім, сам факт використання кордону для нелегального, такого таємного перетину... Сьогодні ним можуть скористатися мігранти, а завтра - диверсійні групи", - заявив Кулеба.

За його словами, такі групи можуть дестабілізувати ситуацію в країні, щоб влаштувати терористичні акти за російським наказом. З цих причин президент Володимир Зеленський прийняв рішення негайно мобілізувати військових, щоб зміцнити кордони, заявив Кулеба.

читайте також"Далі нам відступати нікуди": Лукашенко вибухнув погрозами на адресу ЄС через санкції щодо мігрантів"Ми працюємо з партнерами. Насамперед у Люблінському трикутнику - з Польщею та Литвою, які також межують з Білоруссю. Для того, щоб координувати зусилля і спільно протидіяти цій спецоперації Путіна і Лукашенка", - підкреслив міністр.

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Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі

Криза з нелегальними мігрантами на білорусько-польському кордоні розпочався 8 листопада. Біженці зібралися групами, щоб перетнути кордон з Польщею.

Пізніше нелегали встановили наметовий табір біля польського кордону. Варшава фіксувала сотні спроб прориву через кордон.

Україна та інші країни Європи закликають Євросоюз вирішити питання з мігрантами біля кордонів Польщі. Вони вважають, що кризу організував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Європа вимагає почати трибунал над Лукашенко.

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