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Сотні африканських родин вже відчули на собі війну в Україні - Зеленський

20 червня 2022, 18:45

За словами президента, щоб не було голоду, мають закінчитися й спроби таких держав, як Росія, повернутися до загарбницької політики колоніалізму.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський звернувся до країн Африки / president.gov.ua

Війна в Україні може здатися дуже далекою від африканських країн, але ціни на продовольство, які катастрофічно зростають, вже занесли її додому до мільйонів африканських сімей, заявив президента України Володимир Зеленський в зверненні до Африканського союзу.

Він зазначив, що дана ситуація демонструє, наскільки все пов'язане в світі.

"Одна війна в Європі, а саме - спроба Росії захопити нашу землю і перетворити Україну на колонію Росії стала причиною того, що всюди погіршується доступ до продовольства і зростає загроза голоду", - заявив Зеленський.

Він додав, щоб не було голоду, мають закінчитися й спроби таких держав, як Росія, повернутися до загарбницької політики колоніалізму.

"Час імперій минув. Люди мають право просто жити і мати все для життя", - сказав глава Української держави.

читайте такожСховища і залізниця: Байден озвучив нові ідеї щодо вивезення зерна з України

Раніше повідомлялося, що США разом з партнерами з Євросоюзу щосили працюють над можливими шляхами вивезення зерна з України. Байден підкреслив, що європейські країни вже працюють над будівництвом елеваторів на кордоні з Україною.

Нагадаємо, глава так званої "влади" окупованого Криму Сергій Аксьонов зізнався, що Росія краде українське зерно. Аксьонов проговорився і заявив російським пропагандистам, що зерно спочатку звозять в окупований Крим, звідки його РФ везе, щоб продавати.

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Африка Володимир Зеленський новини України
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