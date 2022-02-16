Швеція не йде в НАТО - офіційна відмова

Швеція не йде в НАТО / Колаж Главред

В уряді Швеції офіційно заявили про відмову подавати заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. Про це йдеться у зовнішньополітичній декларації 2022 року, підписаній главою МЗС країни Анн Лінде. Відповідний документ оприлюднений на сайті уряду Швеції.

"Право на вибір власної політики безпеки має центральне значення для нашої безпеки. Уряд не має наміру подавати заявку на членство в НАТО. Наша політика безпеки залишається незмінною. Наша неучасть у військових союзах служить нам і сприяє стабільності і безпеці в Північній Європі", - заявила Лінде.

За її словами, обраний країною курс передбачає активну, широку і відповідальну політику безпеки і зовнішню політику в поєднанні з поглибленням оборонного співробітництва, в тому числі трансатлантичного.

"Наша ситуація з безпекою серйозна. Все більше спостерігається конфронтаційна риторика і військові дії Росії, як видимі і таємні. Посилено російську військову присутність біля кордонів України і вимоги Росії щодо гарантій безпеки загрожують самій суті європейського порядку безпеки", - додала вона.

Також Лінде заявила, що порядок європейської безпеки не підлягає обговоренню. Але при цьому підкреслила, що захист суверенітету і територіальної цілісності України має важливе значення для безпеки Європи в цілому.

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"Україна, як і Швеція, має право робити свій власний вибір політики безпеки. Росія не має права диктувати їх за допомогою погроз і насильства. Норми міжнародного права Про державний суверенітет і політичну незалежність є частиною європейського порядку безпеки", - підсумувала глава МЗС Швеції.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, у понеділок, 14 лютого стало відомо, що посол України у Великій Британії Вадим Пристайко нібито заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, щоб уникнути війни з Росією.

Пізніше з'ясувалося, що в інтерв'ю BBC Radio 5 Live Пристайко сказав: "Ми могли б (відмовитися від членства в НАТО - ред.). І це, можливо, відвернуло б кризу сьогодні. Але вже завтра ми знову залишилися б незахищеними". Також Пристайко додав, що курс на Північноаталантичний Альянс закріплений в нашій Конституції.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі ТСН сказав, що слова українського посла про нібито відмову від членства в НАТО були вирвані з контексту.

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