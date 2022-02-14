"Це непорозуміння": Пристайко вніс ясність у свою заяву про відмову України від НАТО

Дипломат зазначив, що журналісти його не так зрозуміли.
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко пояснив свою заяву про те, що Україна може відмовитися від своєї заявки на вступ до НАТО.
У коментарі Reuters він підкреслив, що Україна не переглядатиме план щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.
Також дипломат зазначив, що його заява була результатом непорозуміння.
"Зараз ми не член НАТО, і ми готові піти на багато поступок, щоб уникнути війни, що ми і зробили в нашому діалозі з росіянами. Це не має ніякого відношення до вступу в НАТО, оскільки це передбачено Конституцією", - заявив Пристайко.
Також він додав, що мова йшла про те, щоб шукати угоди з іншими країнами.
"Мова йде не про відстрочку плану вступу в НАТО - ми говоримо про те, що зараз ми не в блоці, тому потрібно шукати щось ще, наприклад двостороння угода з Великобританією, США. Тому ми шукаємо інші механізми за межами НАТО, щоб мати можливість пережити це конкретне випробування", - підкреслив посол, додавши, що Україна не змінить свою мету вступу до НАТО.
читайте такожПереговори Шольца і Путіна: РФ може отримати гарантії, що Україна не вступить в НАТО в найближчі 10 років-The GuardianЯк повідомляв Главред, посол України у Великобританії Вадим Пристайко в в ефірі ВВС Radio 5 допустив відмову від членства України в НАТО, щоб не було війни з РФ.
На питання, чи розглядає Київ можливість відкласти свої плани щодо членства в НАТО, попри те, що це прописано в українській Конституції, Пристайко відповів: "Ми могли б, особливо коли нам погрожували, шантажували і підштовхували до цього".
У Міністерстві закордонних справ України прокоментували слова посла України у Великій Британії. Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що ці слова вирвані з контексту.
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