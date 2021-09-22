Україна визнала незаконними вибори до Держдуми РФ

Верховна Рада не визнала вибори до Держдуми РФ / УНІАН

Верховна Рада України прийняла постанову № 6078 про нелегітимність виборів депутатів Державної Думи Росії, які відбулися 17 – 19 вересня. Відповідне рішення було прийнято на засіданні в четвер, 22 вересня.

За проголосували 322 депутати. У документі українські парламентарі визнають такі вибори незаконними, а Держдуму РФ – нелегітимною та звертається до міжнародної спільноти із закликом надати оцінку фальсифікованим виборам та фактам незаконного голосування.

Рада заявляє, що Росія порушує міжнародне гуманітарне право – залучає до голосування українців із незаконно виданими паспортами Росії та переміщає росіян на окуповані території України.

Вибори до Держдуми РФ:

17-19 вересня РФ провела вибори в Державну думу, в тому числі і в окупованому українському Криму. Також до виборів залучили жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За даними СБУ, перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти – так Кремль намагався забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу керівної партії.

Представники Євросоюзу заявили, що вибори в Російську державну Думу відбулися з численними порушеннями. Зокрема, кажуть у Брюсселі, росіяни робили все можливе, щоб змусити замовчати усі та будь-які критичні голоси з приводу виборів до Держдуми РФ.