Російський корабель тоне: Росії не слід розраховувати на щасливий кінець - МЗС

Росія може не очікувати щасливого кінця

Російська Федерація продовжує відчайдушно виправдовувати війну в Україні розповідями про" неонацистів " та " гноблення російськомовного населення", але їй не варто розраховувати на щасливий кінець.

"Все більш відчайдушні мантри міністра Лаврова про неонацистів в Україні і пригнічення російськомовного населення для виправдання війни Росії проти України означають лише одне: російський військовий корабель тоне. Його команда потрапила в пастку, і щасливого кінця для них не буде", - заявив представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що є два можливі варіанти, як може завершитися війна з Росією. Або Україна беззастережно переможе РФ, або держави прийдуть до угоди, яка ґрунтуватиметься на вигідних для Української держави умовах.