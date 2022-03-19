У Ердогана назвали ключові вимоги Путіна для зупинки війни в Україні

Володимир Путін і Реджеп Ердоган / Reuters

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин розповів про вимоги президента РФ для припинення війни в Україні.

Він пояснив, що Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести зустріч Путіна і Зеленського в Туреччині для сприяння в питанні припинення війни, пише BBC.

За даними турецької сторони, у Путіна знайшлися фактори, які, за його словами, необхідно вирішити до того, як можуть відбутися будь-які переговори на рівні глав держав.

"По-перше, це нейтралітет України, тобто її відмова від членства в НАТО. По-друге, роззброєння і взаємні гарантії безпеки в контексті австрійської моделі. По-третє, процес, який російська сторона називає "денацифікацією", усунення перешкод для широкого використання російської мови в Україні. Вважається, що досягнуто певного прогресу за першими чотирма статтями триваючих переговорів. Занадто рано говорити про повну згоду або про те, що угода ось-ось буде підписана", - сказав Калин.

За словами Калина, Путін висунув ще дві вимоги, які були "найскладнішими питаннями" - визнання Києвом анексії Криму і двох т.зв. "республік" Донбасу. Калин уточнив, що ці останні два питання "є неприйнятними вимогами для України і міжнародного співтовариства".

"Якщо буде досягнута точка за першими чотирма статтями і буде досягнута угода, то може бути обговорення на рівні лідерів п'ятої і шостої статті. Це може стати можливістю угоди і закінчення війни", - додав прес-секретар Ердогана.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про те, що є два можливі варіанти, як може завершитися війна з Росією. Або Україна беззастережно переможе РФ, або держави прийдуть до угоди, яка ґрунтуватиметься на вигідних для української держави умовах.

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