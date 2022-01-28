Росія хоче скасувати засідання Радбезу ООН щодо України

Росія хоче скасувати засідання ООН щодо України

Росія хоче скасувати відкрите засідання Ради Безпеки ООН, під час якого планується обговорити нарощування російських військ на кордоні з Україною. Засідання, ініційоване США, заплановане на понеділок, 31 січня, йдеться в повідомленні заступника посла Росії в ООН Дмитра Полянського в Twitter.

"Я не можу пригадати іншого випадку, коли член Ради Безпеки пропонував обговорити власні необґрунтовані твердження і припущення в якості загрози міжнародному порядку від когось іншого", - написав він.

При цьому Полянський висловив сподівання, що члени Радбез ООН не підтримають проведення засідання щодо України.

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"Сподіваюся, колеги-члени РБ ООН не підтримають цей явний піар-хід, котрий ганьбить репутацію Ради Безпеки ООН", - додав він.

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Переговори Заходу і Росії з безпеки

У період з 10 по 13 січня пройшли переговори з безпеки за участю Заходу і РФ. Дискусії проводяться на тлі звинувачень Москви на адресу НАТО в погрозах російським кордонам і концентрацією військ Росії біля кордонів України.

10 січня пройшли консультації США та Росії з питань безпеки. За підсумками переговорів представник Штатів Венді Шерман заявила, що Вашингтон не має наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і невступ України в Північноатлантичний альянс. Якщо росіяни запустять сценарій військової операції проти Києва, Москву очікують жорсткі санкції.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який представляв на переговорах російську сторону, сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак, за його словами, Москва вимагає від Вашингтона гарантій, згідно з якими Київ і Тбілісі не повинні вступити в НАТО.

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