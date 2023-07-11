Путіну двічі на день доповідають про війну: Шойгу придумав нову казку

У Росії намагаються зробити видимість того, що Путін нібито контролює ситуацію в Україні.

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Шойгу заявив, що Путін двічі на день слухає доповіді командування / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Раніше ходили чутки про те, що російський диктатор Володимир Путін нібито навіть не знає правди про те, що насправді відбувається на фронті з російськими окупантами. Однак міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу придумав нову казку і заявив, що Путіну двічі на день розповідають про ситуацію на фронті. Про це повідомляють російські пропагандисти в ТАСС.

Путін нібито "детально заслуховує" доповіді російського командування.

"Детально по кожному напрямку", - каже Шойгу.

відео дня

Він цинічно бреше про те, що російські окупанти нібито "утримувалися" від застосування касетних боєприпасів проти України. Звинувачуючи США в передачі Україні касетних боєприпасів, Шойгу придумує, що тепер і РФ "буде змушена використовувати аналогічні засоби ураження проти ЗСУ".

Передача касетних боєприпасів Україні

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що ЗСУ озброять касетними боєприпасами в рамках нового пакету військової допомоги.

Президент США Джо Байден відверто висловився про касетні бомби для ЗСУ. Він заявив, що касетні боєприпаси покликані забезпечити успіх українського контрнаступу. Разом з тим глава Білого дому підкреслив, що рішення передати Україні касетні боєприпаси далося йому дуже важко, але українцям вони потрібні.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як ЗСУ застосують касетні снаряди. Він пояснив, що касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ завдати якомога більше втрат армії агресорів з РФ. За словами Резнікова, касетні снаряди-визвольна зброя, яка допоможе звільняти тимчасово окуповані райони України і врятувати безліч українських солдатів.

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