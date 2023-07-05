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"Доводиться вигризати зубами": Подоляк розніс Захід за повільні постачання зброї

Андрій Ганчук
5 липня 2023, 17:25 оновлено 5 липня, 17:36
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Союзники України на Заході жодним чином не можуть зважитися на ухвалення рішень, які суттєво полегшили б боротьбу з агресором РФ, вважає Михайло Подоляк.
Подоляк, ВСУ
Заходу потрібно посилити військову підтримку України - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 17 ОТБр

Повномасштабний напад агресора Росії на Україну призвів до того, що Захід отримав можливість знищити свого ворога чужими руками. Україна, як і раніше, змушена фактично "вигризати" зброю у нерішучих західних союзників, коли російські окупанти продовжують завдавати ударів. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що Захід витягнув "золотий лотерейний квиток", оскільки після повномасштабного нападу РФ на Україну отримав можливість послабити ворога чужими руками. Однак західні партнери ніяк не можуть зважитися на ухвалення рішень, які суттєво полегшили б для України боротьбу з російськими окупантами.

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Чиновник акцентував увагу на тому, що поки Захід зволікає, Україна бореться за своє існування і втрачає людей.

"Тільки уявіть: через дурість ваших ворогів вам вдасться витягнути золотий лотерейний квиток. Все, що вам потрібно – ухвалити рішення про тилове забезпечення і підставити логістичне плече: передати необхідну зброю, запустити потужності свого ВПК, оновивши власні склади. І ви... сумніваєтеся. Кожне рішення доводиться буквально вигризати зубами", - сказав Михайло Подоляк і підкреслив, що Україні доводиться витрачає місяці на домовленості.

Контрнаступ ЗСУ

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше сказали, що контрнаступ ЗСУ йде повільно через те, що окупанти Росії налаштували оборонні рубежі та замінували території. Українським військовим потрібно більше часу, щоб подолати перешкоди.

Командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українська армія звільнить Бахмут. За його словами, в силах оборони ставлять для себе таке завдання і діють за планом.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував відомості про те, що на Заході нібито незадоволені результатами контрнаступу ЗСУ. На думку Шольца, армія України працює організовано, правильно і цілеспрямовано.

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"Доводиться вигризати зубами": Подоляк розніс Захід за повільні постачання зброї

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