Президент України назвав найбільший ризик для країни

Володимир Зеленський назвав загрозу для України / Офіс президента

Найбільший ризик для суверенітету України - дестабілізація ситуації всередині країни, заявив сьогодні президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

За його словами, це може бути найслабшою ситуацією для країни.

"Найбільший ризик для суверенітету нашої держави, і це думка всіх партнерів, я не можу говорити про конкретику, але найбільший ризик – це дестабілізація всередині нашої держави. Це найслабша ситуація може бути для України", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що якщо народ, армія і влада об'єднаються, то ризики ескалації з боку РФ можуть зменшитися.

"Єдність влади, довіра до Президента, довіра до Президента чинного і розуміння політиків, що вони колишні президенти або майбутні, саме це розуміння, мудре, чесне і законне робить нашу державу об'єднаною і сильною. Якщо ми об'єднані народом, армією і стабільною владою, то ризики ескалації з боку Росії будуть зменшуватися", - додав він.

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"Мені просто цікаво, якби у вас на кордоні були російські війська, Ви б робили з Росією Північний потік-2?", - запитав Володимир Зеленський у німецького журналіста.

Нагадаємо, в рамках сьогоднішньої пресконференції з представниками іноземних ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо країна не в НАТО, то ми будемо захищати себе самі.

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