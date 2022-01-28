Президент України назвав найбільший ризик для країни

Зеленський підкреслив, що якщо народ, армія і влада об'єднуватися, то ризики ескалації з боку РФ можуть зменшитися.
Найбільший ризик для суверенітету України - дестабілізація ситуації всередині країни, заявив сьогодні президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
За його словами, це може бути найслабшою ситуацією для країни.
"Найбільший ризик для суверенітету нашої держави, і це думка всіх партнерів, я не можу говорити про конкретику, але найбільший ризик – це дестабілізація всередині нашої держави. Це найслабша ситуація може бути для України", - заявив він.
Зеленський підкреслив, що якщо народ, армія і влада об'єднаються, то ризики ескалації з боку РФ можуть зменшитися.
"Єдність влади, довіра до Президента, довіра до Президента чинного і розуміння політиків, що вони колишні президенти або майбутні, саме це розуміння, мудре, чесне і законне робить нашу державу об'єднаною і сильною. Якщо ми об'єднані народом, армією і стабільною владою, то ризики ескалації з боку Росії будуть зменшуватися", - додав він.
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"Мені просто цікаво, якби у вас на кордоні були російські війська, Ви б робили з Росією Північний потік-2?", - запитав Володимир Зеленський у німецького журналіста.
Нагадаємо, в рамках сьогоднішньої пресконференції з представниками іноземних ЗМІ президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо країна не в НАТО, то ми будемо захищати себе самі.
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