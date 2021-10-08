Подруга померлого нардепа Полякова Скороход знепритомніла в Раді

Анна Скороход / УНІАН

Народний депутат з групи "За майбутнє" Анна Скороход знепритомніла прямо в одному з кабінетів у комітетах Верховної Ради. Про це повідомляє портал Vesti у п'ятницю, 8 жовтня, 2021 року.

Очевидці повідомляють, що на місце вже прибула бригада швидкої допомоги.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня раптово помер народний депутат Антон Поляков (як повідомляють у ЗМІ, Скороход з ним приятелювала)

Близько 02: 45 чоловік відчув себе погано в таксі. Офіційна версія смерті, встановлена розтином-гостра коронарна недостатність і гостра ішемічна хвороба серця.

Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що Полякова без свідомості виявив наряд патрульної поліції в автомобілі таксі, який зупинили за порушення правил дорожнього руху.

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Таксист, в автомобілі якого помер нардеп, заявив, що Поляков перебував у нетверезому вигляді

До слова, Поляков був членом Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, головою підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу.

Після виключення з Франції "Слуга народу", з 30 червня 2020 року, він входив до депутатської групи "За майбутнє".