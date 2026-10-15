Україна відновила удари по НПЗ Росії, але може зупинитись: Зеленський назвав умову

Президент заявив, що США погрожували заблокувати розвіддані та сповільнили Starlink, і оголосив про відновлення ударів по НПЗ Росії.

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Україна відновлює удари по НПЗ Росії: Зеленський пояснив, що змінилося після "енергетичного перемир'я" / Колаж: Главред

Коротко:

Зеленський заявив FT, що Starlink сповільнили з волі США

Київ відновлює удари по НПЗ Росії після трьох днів паузи

Мінімальна умова нових пауз - ракети для Patriot

Україна відновлює удари по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи, якої Київ дотримувався на тлі оголошеного Дональдом Трампом енергетичного перемир’я. В інтерв’ю Financial Times президент Володимир Зеленський заявив, що в цей період американські військові погрожували заблокувати передачу розвідданих, Україна не отримувала попереджень про балістичні удари, а швидкість роботи Starlink примусово обмежили по всій країні. За словами глави держави, йшлося не про технічну несправність, а про політичне рішення.

Главред зібрав основні тези президента України з інтерв'ю Financial Times.

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Чи справді США погрожували Україні зупинити обмін розвідданими

Журналісти FT почали розмову з питання про можливі погрози з боку Вашингтона. Йшлося про те, чи справді американські посадовці попереджали Київ про припинення обміну розвідданими та постачання зброї, якщо Україна не зупинить атаки на російські нафтопереробні заводи. Зеленський у відповідь навів приклади, коли українські військові не отримували завчасних попереджень про балістичні атаки.

"Ми змогли це побачити лише в останні секунди, так, завдяки нашим власним можливостям. Тож ми, звісно, зв’язалися з партнерами на різних рівнях військового керівництва. Вони зазначили деякі технічні питання. Потім, цієї ночі, відбувся масований балістичний удар та атака дронів. Знову ж таки, у нас є ця перешкода - чи то технічна проблема, чи то воля", - розповів президент.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Відповідаючи на уточнення, хто саме висловлював погрози, Зеленський розмежував політичний і військовий рівні комунікації. За його словами, на політичному рівні ситуацію пояснювали технічними проблемами, тоді як військові отримували прямі попередження про можливі наслідки для обміну розвідданими.

"Протягом цього періоду наші військові - не я особисто - отримували вказівку не атакувати, бо, можливо, виникнуть проблеми з розвідкою. Але на військовому рівні раніше вони заявляли: якщо ви не припините, ми заблокуємо розвіддані. Ось у цьому, на мою думку, і полягає проблема", - наголосив він.

Президент підтвердив, що контакти відбувалися між військовими двох країн, а не безпосередньо між політиками. Водночас, на його думку, різні канали комунікації не змінюють суті переданого сигналу.

"Політики використовують інший формат для передачі повідомлень. Але для мене тиск не діє, і вони це знають", - додав Зеленський.

Водночас Дональд Трамп заперечив, що Вашингтон припинив обмін розвідданими з Києвом.

Хто обмежив Starlink в Україні та як це вплинуло на фронт

Окремою темою інтерв’ю стали обмеження супутникового зв’язку Starlink. Зеленський розмежував те, що йому відомо напевно, і власні припущення, віднісши зниження швидкості роботи системи до першої категорії.

"Що я знаю: Starlink було змушено працювати на зниженій швидкості. Це була не технічна проблема, а воля. Ми розуміємо, що відбувається, бо це було повсюди. На території столиці, всієї України, де ми використовуємо Starlink, ми це бачили. Також на полі бою, де ми використовуємо його для нанесення ударів по середніх цілях", - заявив президент.

За словами глави держави, обмеження зв’язку створюють проблеми не лише для військових операцій, а й для забезпечення підрозділів на передовій. У так званих сірих зонах, де логістика ускладнена, військові отримують їжу та воду за допомогою дронів і наземних роботизованих систем. Зниження швидкості зв’язку може зробити такі доставки повільнішими та небезпечнішими.

"Коли виникають проблеми з логістикою, потрібно рятувати життя. У цей момент усе інше не має значення. Зараз ми використовуємо наші дрони, різноманітні роботизовані системи, які можуть лише на великій швидкості доставляти їжу, воду та інші речі. Якщо вони повільні, їх знищать", - пояснив він.

Starlink / Інфографіка: Главред

На запитання, чи обговорював він ситуацію з Ілоном Маском, Зеленський прямо не відповів. Він заявив, що рішення про обмеження Starlink на 100% залежало від американської сторони, але не уточнив, хто саме його ухвалив - уряд США чи компанія SpaceX. Водночас президент припустив, що питання стосується не американських військових, а безпосередньо компанії.

"У сукупності це створює величезні проблеми", - резюмував він, говорячи про поєднання загроз щодо розвідданих та обмежень супутникового зв’язку.

Чому енергетичне перемир’я не зупинило російські удари по Україні

Передумовою нинішньої кризи стала серія рішень Білого дому. 9 жовтня Дональд Трамп після розмови з Володимиром Путіним оголосив у Truth Social про закупівлю російського дизельного пального: понад 300 тис. тонн одразу, 500 тис. тонн у листопаді та 1 млн тонн згодом. Мінфін США через OFAC оголосив про тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє постачання російського дизеля на світовий ринок. Ще за два дні, 11 жовтня, Трамп заявив, що Росія та Україна погодили енергетичне перемир’я.

Зеленський розповів FT, що підтримав цю ініціативу, хоча безпосередньо з Трампом її не обговорював. Після цього він наказав українським військовим не атакувати російські НПЗ та інші об’єкти, пов’язані з виробництвом і постачанням дизельного пального.

"Бо якщо ми будемо атакувати, навіть якщо ми праві - а ми, звісно, праві, - хтось скаже, що ми порушили енергетичне перемир’я. Я не хочу грати в цю гру. У нас є великий досвід того, щоб не втягуватися", - пояснив президент.

За словами Зеленського, Москва не відповіла взаємністю: протягом трьох днів Україна утримувалася від атак на російську енергетичну інфраструктуру, тоді як Росія продовжувала бити по українських об’єктах. Спочатку під ударами опинилися автозаправні станції та частина паливної інфраструктури, а згодом, за словами президента, російські війська атакували основні енергетичні об’єкти, зокрема в Києві та Харкові.

Коли Україна відновила удари по російських НПЗ

Україна повернулася до атак на російську нафтову інфраструктуру після того, як Москва продовжила удари по українських містах та енергетичних об’єктах. Зеленський заявив, що вже віддав відповідний наказ військовим, а останньою краплею стали загибель цивільних і масштабні російські атаки, зокрема в Луцьку.

"Ось і все. Блокування знято. Сьогодні ввечері я сказав своїм військовим: після того, як вони знову вбили людей сьогодні, після такого масштабного нападу, я не почув повідомлень від президента Сполучених Штатів. А потім у Луцьку і в деяких інших містах вони знову атакували, вбили багато людей - виключно цивільних, жодного військового", - сказав він.

За даними Reuters, уже 15 жовтня під ударом опинився Рязанський нафтопереробний завод, на який припадає майже 5% нафтопереробних потужностей Росії.

Журналісти FT запитали, чи не варто Києву оголосити односторонній мораторій на удари по російських НПЗ, навіть якщо Москва продовжить атакувати українську енергетику. Такий крок, на думку журналістів, міг би допомогти Україні повернути прихильність адміністрації Трампа. Зеленський відповів, що під час війни потрібно оцінювати не лише безпосередні наслідки рішень, а й те, до чого вони призведуть у майбутньому.

"Питання буде в тому, коли буде наступна угода? Можливо, наступною буде угода щодо газу? Безумовно, це буде газ. Хто отримає гроші? І хто витрачатиме ці гроші? І на що? Не на відбудову України, гадаю", - заявив президент.

Він пояснив, чому Київ не може погодитися зі збільшенням доходів російського нафтогазового сектору.

"Ця зброя - це не те, що у вас є пістолет. Зброя - це гроші, коли ви можете виготовити мільйон пістолетів. Саме тому ми не можемо підтримувати збільшення фінансування для Росії", - підкреслив Зеленський.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Водночас президент назвав умову, за якої Україна могла б знову утриматися від ударів по російських енергетичних об’єктах. Якщо США попросять Київ не атакувати, то мають забезпечити Україну засобами захисту від російських ударів у відповідь.

"Чи можете ви надати мені ракети для Patriot? Бо коли я не буду на них нападати, оскільки ви попросили мене не нападати, вони нападуть на мене. Це справедливо, якщо ви надасте мені засоби для оборони. Це мінімум, про що я прошу. І коли я про це прошу, ваша відповідь - блокування Starlink", - сказав він.

Чому США зближуються з Росією попри війну в Україні

Поведінку Вашингтона Зеленський пов’язує, зокрема, з особистими симпатіями Дональда Трампа. В інтерв’ю FT президента запитали про відносини американського лідера з Путіним на тлі домовленостей щодо російського дизельного пального та послаблення обмежень на його постачання. У відповідь Зеленський заявив, що Трамп відкрито демонструє повагу до політиків, які десятиліттями утримують владу.

"Президент Трамп - саме така людина, яка відкрито й голосно заявляє, що любить таких людей і поважає їх. Адже для нього люди, які можуть бути лідерами 20, 30, 40 років, - це означає, що вони дуже сильні, бо здатні утримувати владу", - пояснив він.

Іншим чинником президент назвав економічні інтереси. На його думку, Вашингтон і Москва зацікавлені у спільних енергетичних проєктах, однак їхня реалізація створює політичні ризики, поки Росія продовжує війну проти України.

"Усі будуть запитувати, як це можливо, коли одні люди виживають, воюють, гинуть, а ти ведеш бізнес із тими, хто проявляє таку агресію. Тож багато ризиків, багато політичних викликів", - зауважив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що не ототожнює політику Білого дому з позицією американського суспільства. Він визнав, що Трамп має справу з іншими викликами - Іраном, ситуацією на Близькому Сході, нафтовою кризою та виборами. Проте президент України вважає, що хтось підштовхує американського лідера до рішень, які не відповідають інтересам України.

"Американці на нашому боці. Я знаю, що більшість у Сполучених Штатах підтримує Україну. Чи можемо ми зупинити Путіна? Так. Чи можемо ми дійти до переговорів? Звісно. Але якщо ви запитаєте, то Путін зараз почувається комфортно", - сказав Зеленський.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Як Україна може змусити Росію сісти за стіл переговорів

Зеленський розповів FT, що пропонував Трампу механізм швидкого посилення тиску на Кремль. Його суть, за словами президента, полягає у використанні технологічних можливостей України для знищення російських балістичних пускових установок, що могло б змусити Москву перейти до переговорів.

"Я сказав президенту, що ми можемо це зробити дуже швидко. Якщо ви не закриєте для нас Starlink, якщо ви відкриєте Starlink на території Росії, ми знищимо його балістичні пускові установки, і на цьому все. Він сидітиме й говоритиме, а я не знищу жодних об’єктів енергетики. Мені це не потрібно", - розповів президент.

За словами Зеленського, Росія не здатна швидко досягти вирішального успіху на полі бою: просування дається їй ціною значних втрат. Тому Україна робить ставку на технологічну перевагу, яку, на думку глави держави, послаблюють обмеження з боку Вашингтона.

"Дайте нам Starlink. Відкрийте його для нас. Але вони його закрили. Вони не розширили доступ. Вони його звузили. Це дуже серйозна помилка", - наголосив він.

Президент описав нинішній етап війни як технологічне протистояння, у якому співвідношення сил може змінюватися щомісяця. За його словами, Україна неодноразово випереджала противника в технологічному розвитку, тому обмеження доступу до розвідданих і засобів зв’язку створюють додаткові ризики.

"Коли все це поєднується, це небезпечно. Звісно, ми знайдемо вихід. Але краще зупинити Путіна, не давати йому нового життя чи нової волі до боротьби", - додав Зеленський.

Чому заклики змінити владу в Україні не турбують Зеленського

10 жовтня Дональд Трамп закликав Україну змінити президента. Журналісти FT запитали Зеленського, чи намагаються європейські партнери, як це траплялося раніше, переконати його пом’якшити тон у спілкуванні з Вашингтоном. Президент заперечив і назвав заклики до зміни влади риторикою, яка не приносить користі ані Україні, ані самому Трампу.

"Я відчуваю підтримку. Справа не в мені. Якщо йдеться про якісь особисті речі, на кшталт того, що Україні потрібен інший лідер, - для мене це просто риторика. І американцям така риторика не сподобається. Але я не сиджу в цьому кріслі, ніби буду президентом 40 років. Ні. Ніколи", - заявив він.

Набагато більшою проблемою Зеленський вважає відсутність відчутного тиску на Путіна. На його думку, розбіжності між Європою та США, а також між Вашингтоном і Києвом допомагають російському керівництву консолідувати суспільство та створювати враження успіху.

"Має значення те, що коли він не відчуває тиску, він нападає. Він отримує від цього величезне задоволення. Ця ситуація допомагає йому об’єднати свою націю, допомагає йому відчувати успіх. Він не перемагає, але відчуває, що не програє", - пояснив президент.

Чи зможе Європа підтримувати Україну без допомоги США

Європейські країни можуть посилити економічний тиск на Росію, однак їхніх нинішніх зусиль, на думку Зеленського, недостатньо для зупинення війни. В інтерв’ю FT він визнав, що європейські санкції завдають Москві шкоди, але звернув увагу на розбіжності всередині ЄС щодо обмеження торгівлі російськими енергоресурсами.

"Коли ми запитуємо: "Чи можете ви щось зробити без Америки?", сьогодні це дуже складно. З багатьох питань ми солідарні, але потім хтось каже: "Я не готовий до нафтового ембарго проти Росії" або "Я не готовий до санкцій проти російських ядерних компаній"", - пояснив президент.

Він закликав європейські держави терміново зміцнювати єдність, оскільки загрози з боку Росії вже не обмежуються Україною. Серед країн, де фіксували інциденти з безпілотниками та гібридні операції, Зеленський назвав Румунію, Молдову, Німеччину, Польщу та Болгарію.

"Поки що це не масштабні операції, але це як із холодною водою в морі: раз, два, три - спробуйте, і ви попливете трохи пізніше. Це Путін, він намагається", - застеріг він.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Чому Франція має продовжувати допомагати Україні

Вибори в країнах ЄС і посилення ультраправих партій, які скептично ставляться до підтримки України, можуть створити для Києва нові політичні виклики. Зеленський визнав, що Україні доведеться вести діалог із різними політичними силами, зокрема тими, які виступають проти подальшого фінансування військової допомоги.

Журналісти FT нагадали, що лідерка французького "Національного об’єднання" Марін Ле Пен в інтерв’ю виданню заявила: у разі перемоги на президентських виборах вона припинить фінансування України через шість місяців. Зеленський відповів, що допомога Києву давно перестала бути лише благодійністю і перетворилася на співпрацю, від якої виграють європейські партнери.

"Я не голосуватиму за неї, бо я українець. Гадаю, що досвід нашої армії в технологічному плані дуже важливий для партнерів. Французька промисловість може виграти завдяки цим технологіям, цій співпраці та спільному виробництву, і це не означає платити Україні сьогодні. До речі, ціна не така висока, як людські життя. Ось чому я вважаю, що пані Ле Пен не до кінця розбирається в деяких деталях", - сказав він.

Як приклад президент навів французьку систему протиракетної оборони, створену у співпраці з Італією, - ймовірно, йдеться про SAMP/T. За словами Зеленського, українські військові разом із французькими партнерами внесли до системи чимало змін за результатами бойового застосування. Він також подякував Франції за ракети SCALP і згадав досвід України у сфері кібербезпеки.

Storm Shadow/SCALP EG - основні характеристики / Інфографіка: Главред

Головний економічний аргумент Зеленський сформулював через витрати європейських бюджетів. За його словами, досвід війни показав, що мільярди, витрачені до її початку на танки, бойові машини та боєприпаси, не завжди відповідали реальним потребам сучасного поля бою. Українські напрацювання, на його думку, допомагають партнерам уникнути повторення таких помилок.

"Ці розумні люди сказали: "Послухайте, ви заощадили для нашого бюджету мільярди - просто справді мільярди"", - розповів президент.

Окремо Зеленський наголосив на загрозі з боку Ірану, який має ракети та безпілотники з дальністю понад 4 тис. км. За його словами, жодна європейська країна наразі не готова самостійно відбивати масовані атаки тисяч дронів. Набутий Україною досвід протидії таким загрозам, вважає президент, може стати важливим внеском у безпеку всього континенту.

Як Київ планує відновити довіру Вашингтона

Попри критику рішень американської адміністрації, Зеленський наголошує, що Україна не прагне зруйнувати відносини зі США. Він назвав Київ стратегічним партнером Вашингтона та підкреслив, що співпраця між країнами має ґрунтуватися на спільних інтересах, а не на особистих симпатіях лідерів.

"Будьте відкритими, чіткими та гідними. Це не означає, що ви руйнівник. Я - чесний партнер президента Сполучених Штатів, і це не через особисті симпатії, а тому, що Україна є стратегічним партнером Сполучених Штатів. Росія може воювати з усіма нами, але лише тоді, коли ми не будемо разом", - заявив Зеленський.

FT нагадало про публічну суперечку в Овальному кабінеті в лютому минулого року та запитало, яких висновків український президент дійшов після спілкування з Трампом. Зеленський відповів, що відтоді сторони провели кілька позитивних зустрічей і намагалися розробити плани завершення війни.

Водночас він назвав помилкою дружні відносини Трампа з Путіним, якого вважає "справжнім злом сьогодення". Президент також наголосив, що Україна не хоче бути втягнутою в домовленості щодо російського дизельного пального: якщо Росія продовжить атакувати, Київ відповідатиме.

"Тож як з цим впоратися? Говорити більше, пояснювати більше і відстоювати позицію. Нашу позицію, позицію України, нашого народу. Ось що я роблю", - підсумував Зеленський.

Трамп використовує угоду з Путіним проти України: Чаленко пояснив мотиви

Президент США Дональд Трамп використовує домовленість із російським диктатором Володимиром Путіним про постачання дизельного пального, щоб зміцнити позиції серед власних виборців напередодні виборів до Конгресу США 3 листопада. Водночас глава Білого дому намагається перекласти на Україну відповідальність за продовження війни. Про це повідомив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю Главреду.

За оцінкою політолога, після переговорів із Путіним американський президент зрозумів, що Москва не готова до кроків, які могли б створити позитивний політичний фон перед голосуванням. Тому Трамп зосередився на іншій тактиці - формуванні відповідного образу війни для американської аудиторії.

"Відповідно, Трамп обрав шлях звинувачень на адресу України, щоб пояснити власним виборцям, хто нібито винен у продовженні війни. Він намагається продемонструвати, що має чудові відносини навіть із такими автократами, як Путін. Домовленість щодо дизельного пального покликана це підкреслити. А головною проблемою, за цією логікою, залишається Зеленський", - пояснив Чаленко.

Вибори в США 2026 / Інфографіка: Главред

Попри риторику Білого дому, ставлення американців до українського президента залишається важливим чинником внутрішньої політики США. За словами Чаленка, рівень довіри до Володимира Зеленського у Сполучених Штатах вищий, ніж рівень підтримки самого Дональда Трампа. Це ставить під сумнів ефективність спроб використати критику України для збільшення підтримки республіканців.

Політолог вважає, що нинішня лінія американського президента насамперед спрямована на мобілізацію його найвідданіших прихильників, а не на переконання всіх виборців.

"Проте все, що зараз відбувається, - це робота з ядром трампівських виборців. Особливо можна виділити "реднеків", і ці дії цілком вкладаються в цю логіку", - зазначив Чаленко.

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Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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