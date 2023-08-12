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"РФ готується до ще більшої війни": омбудсмен попередив Європу про криваву загрозу

Аліна Дембіцька
12 серпня 2023, 20:19 оновлено 12 серпня, 20:19
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Омбудсмен наголосив, що міжнародна спільнота має посилити санкції проти РФ та надати Україні додаткове озброєння.
'РФ готується до ще більшої війни': омбудсмен попередив Європу про криваву загрозу
Лубінець заявив, що Путін готується до ще більшої війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Дії глави кремлівського режиму Володимира Путіна вказують на те, що він не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої. Про це у Telegram написав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Як зазначив Лубінець, нещодавно Путін вніс до Держдуми РФ законопроєкт, відповідно до якого скасовується необхідність повідомляти міжнародні організації, наприклад ООН чи Раду Європи, про введення або припинення дії воєнного/надзвичайного стану в Росії.

"Цим країна-агресорка укотре порушує вимоги Конвенції про захист прав людини та основних свобод! Окрім того, поправки у законі дозволять керівництву РФ репресувати росіян без огляду на міжнародне гуманітарне право. Про що це свідчить? Президент РФ не шукає виходу з війни в Україні, а готується до ще більшої", - написав Лубінець, додавши, що більша війна не виключатиме збройних зіткнень із країнами НАТО.

відео дня

Омбудсмен наголосив, що у відповідь на умисне ігнорування Росією норм гуманітарного права, міжнародна спільнота має посилити санкції проти РФ та надати Україні додаткове озброєння. За його словами, тільки так можна зупинити російську військову експансію.

"Агресія РФ продемонструвала, що злочинний режим вищого керівництва Росії не зупиниться в Україні, а може розпочати ще більш криваву війну в Європі. РФ – це загроза для безпеки всього демократичного світу!", - додав Лубінець.

Путін планує захоплювати інші країни

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна впаде, то російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на досягнутому. Наступними цілями країни-агресорки Росії може стати Молдова і країни Балтіїї.

"Буде Молдова, будуть балтійські країни. Балтійські країни – країни НАТО. І коли, не дай боже, вони будуть захоплені. Ми їх поважаємо і любимо, але якщо Путін прийде в країни НАТО, то вам доведеться відправляти своїх дітей, батьків на війну", - зазначив Зеленський.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що після України Путін пішов би на Казахстан.

"Я з упевненістю можу сказати про те, що якби у Путіна вийшло захопити територію нашої країни, то наступним був би Казахстан. Більше того, він би не зупинився ні перед Вірменією, ні перед іншими країнами", - сказав Данілов.

У свою чергу колишній радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що є велика ймовірність того, що країна-агресорка РФ може готувати нову війну проти України. На його думку, диктатор Володимир Путін готує другу українську війну на 2027 рік.

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