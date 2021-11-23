"Обернеться крахом путінського режиму": російський історик виключив війну між РФ і Україною

Зубов вважає, що напад на Україну зруйнує режими Путіна і Лукашенка / Reuters

Ймовірна повномасштабна війна з Україною загрожує падінням режиму президента РФ Володимира Путіна і білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Таку думку висловив відомий російський історик і політолог Андрій Зубов.

"Ці необільшовицькі агресивні сили потонуть у поліських болотах і будуть розвіяні в степах Приазов'я. Результат війни очевидний. А чи очевидний він для Кремля? Думаю, що так", – зазначає історик у колонці для НВ.

За його словами, ніякої війни між Росією і Україною не буде, а такі загрози з боку Путіна і криза з мігрантами – це спроба відновити свою репутацію "сильного і небезпечного гравця", з яким треба домовлятися і якого не слід дратувати.

"Війна угробить путінський режим, а ось переговори з Байденом, Джонсоном та іншими видатними лідерами демократичного світу – зміцнять його. До цього Кремль і прагне", – зазначає Зубов і припускає, що тепер західні країни будуть вести діалог з Росією і Білоруссю виключно з позиції сили. Зокрема, будуть вводитися нові санкції, підвищуватися обороноздатність країн Балтії та України.

"Так що війни не буде, але готуватися до неї треба. Тому що якщо до війни не готуватися, вона точно почнеться, як у 2014-му", – резюмував він.

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Що відомо про переміщення сил Росії поблизу кордону України

Першим про те, що війська РФ знову концентруються на кордоні з Україною, в жовтні повідомило видання The Washington Post. Крім того, Politico оприлюднило супутникові фотографії, де нібито помітно, що Росія знову стягує війська.

Однак в українській розвідці заспокоювали, що стежать за всіма переміщеннями окупаційних сил. За їхніми даними, російських військ на кордоні не стало більше. Секретар РНБО Олексій Данилов навіть назвав інформацію "свідомою дезінформацією".

Президент Зеленський у зверненні 10 листопада назвав переміщення російських військ спробою психологічного тиску, яке більше не діє.

Між тим в Росії відкинули можливість вторгнення в Україну і звинуватили Київ у "нагнітанні ситуації". За словами першого заступника постпреда Росії в ООН Дмитра Полянського, Росія "не планує і ніколи не планувала" вторгнення на українську територію, але за умови, якщо "не піддасться провокаціям від України або когось ще".

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