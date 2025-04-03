Потрібне вікно можливостей: нардепка спрогнозувала, коли Україна стане членом ЄС

В України є можливість просуватися до членства в Євросоюзі.

https://glavred.net/politics/nuzhno-okno-vozmozhnostey-nardep-sprognozirovala-kogda-ukraina-stanet-chlenom-es-10652849.html Посилання скопійоване

Коли Україна стане членом ЄС залежить і від настроїв переважної більшості країн-членів союзу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Що сказала Климпуш-Цинцадзе:

Зараз небезпечно грати з датами щодо вступу України до ЄС

Українці відчують на собі переваги вступу країни до Євросоюзу

Україна має скористатися вікном можливостей для членства в ЄС

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна може вступити до Європейського Союзу одразу після закінчення війни. Однак наразі досить небезпечно озвучувати подібні прогнози із чіткими датами.

Про це в інтерв'ю Главреду розповіла народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

відео дня

"Я вважаю, що дуже небезпечно грати з датами та підвищувати очікування змученого війною українського суспільства. І саме тому я дуже обережно ставилася б до того, особливо з погляду українських чиновників, щоб називати певні дати, озвучувати зобов'язання та давати обіцянки", - наголосила вона.

Справа в тому, що ще у вересні 2022 року український прем'єр обнадіював громадян щодо вступу країни до ЄС, заявивши, що це відбудеться через два роки.

"Мені здається, що зараз йдеться саме про реальні зміни, які люди можуть відчути на собі. Це можуть бути точкові зміни, які дадуть змогу тримати зацікавленість суспільства щодо членства в ЄС. Пояснюючи, що певний крок "А" призвів до ситуації "Б" та "В", що вже впливає на життя людей. Наприклад, завдяки євроінтеграційним змінам люди матимуть змогу їздити в умовних безпечних маршрутках, водії яких проходять обов'язковий медичний огляд, а транспорт буде застрахований відповідно до законодавства Європейського Союзу. Але при цьому, на жаль, вартість проїзду може зрости. Ми маємо вміти пояснювати такі речі людям. Мені здається, що через такі щоденні маленькі сходинки ми можемо утримати підтримку громадян України", - зауважила нардепка.

Климпуш-Цинцадзе додала, що для того, щоб Україна просувалася до вступу до Європейського Союзу потрібно скористатися вікном політичних можливостей і позитивних настроїв переважної більшості країн-членів і політиків у Європі.

Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Членство України у Європейському Союзі - останні новини

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта нещодавно заявив, що вступ України до Євросоюзу завдяки проведеним реформам може стати реальністю ще до 2032 року.

Раніше також, як писав Главред, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що переговорні кластери щодо вступу України до ЄС буде офіційно відкрито найближчими місяцями.

Напередодні заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко попередив, що для вступу до Європейського Союзу Україні необхідно ухвалити від 500 до 700 законів у відносно стислі терміни.

Більше новин:

Хто така Іванна Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе (нар. 5 липня 1972, Київ) — українська політична та громадська діячка, народний депутат України Верховної Ради VIII та IX скликань, Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу (від 29 серпня 2019), пише Вікіпедія. Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (16 квітня 2016 — 29 серпня 2019).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред