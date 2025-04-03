Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Потрібне вікно можливостей: нардепка спрогнозувала, коли Україна стане членом ЄС

Анна Косик
3 квітня 2025, 14:28
29
В України є можливість просуватися до членства в Євросоюзі.
Потрібне вікно можливостей: нардепка спрогнозувала, коли Україна стане членом ЄС
Коли Україна стане членом ЄС залежить і від настроїв переважної більшості країн-членів союзу / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Що сказала Климпуш-Цинцадзе:

  • Зараз небезпечно грати з датами щодо вступу України до ЄС
  • Українці відчують на собі переваги вступу країни до Євросоюзу
  • Україна має скористатися вікном можливостей для членства в ЄС

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна може вступити до Європейського Союзу одразу після закінчення війни. Однак наразі досить небезпечно озвучувати подібні прогнози із чіткими датами.

Про це в інтерв'ю Главреду розповіла народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе.

відео дня

"Я вважаю, що дуже небезпечно грати з датами та підвищувати очікування змученого війною українського суспільства. І саме тому я дуже обережно ставилася б до того, особливо з погляду українських чиновників, щоб називати певні дати, озвучувати зобов'язання та давати обіцянки", - наголосила вона.

Справа в тому, що ще у вересні 2022 року український прем'єр обнадіював громадян щодо вступу країни до ЄС, заявивши, що це відбудеться через два роки.

"Мені здається, що зараз йдеться саме про реальні зміни, які люди можуть відчути на собі. Це можуть бути точкові зміни, які дадуть змогу тримати зацікавленість суспільства щодо членства в ЄС. Пояснюючи, що певний крок "А" призвів до ситуації "Б" та "В", що вже впливає на життя людей. Наприклад, завдяки євроінтеграційним змінам люди матимуть змогу їздити в умовних безпечних маршрутках, водії яких проходять обов'язковий медичний огляд, а транспорт буде застрахований відповідно до законодавства Європейського Союзу. Але при цьому, на жаль, вартість проїзду може зрости. Ми маємо вміти пояснювати такі речі людям. Мені здається, що через такі щоденні маленькі сходинки ми можемо утримати підтримку громадян України", - зауважила нардепка.

Климпуш-Цинцадзе додала, що для того, щоб Україна просувалася до вступу до Європейського Союзу потрібно скористатися вікном політичних можливостей і позитивних настроїв переважної більшості країн-членів і політиків у Європі.

Потрібне вікно можливостей: нардепка спрогнозувала, коли Україна стане членом ЄС
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Членство України у Європейському Союзі - останні новини

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта нещодавно заявив, що вступ України до Євросоюзу завдяки проведеним реформам може стати реальністю ще до 2032 року.

Раніше також, як писав Главред, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що переговорні кластери щодо вступу України до ЄС буде офіційно відкрито найближчими місяцями.

Напередодні заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко попередив, що для вступу до Європейського Союзу Україні необхідно ухвалити від 500 до 700 законів у відносно стислі терміни.

Більше новин:

Хто така Іванна Климпуш-Цинцадзе

Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе (нар. 5 липня 1972, Київ) — українська політична та громадська діячка, народний депутат України Верховної Ради VIII та IX скликань, Голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу (від 29 серпня 2019), пише Вікіпедія.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (16 квітня 2016 — 29 серпня 2019).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євросоюз війна в Україні членство в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе новини України Денис Шмигаль
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Як подолати вето Угорщини на вступ України до ЄС: у Раді назвали "рецепт"

Як подолати вето Угорщини на вступ України до ЄС: у Раді назвали "рецепт"

14:24Україна
Чи залишаються США у складі НАТО: Рубіо дав остаточну відповідь

Чи залишаються США у складі НАТО: Рубіо дав остаточну відповідь

14:00Світ
Вдарять заморозки і буде мокрий сніг: синоптик назвала дату різкого похолодання

Вдарять заморозки і буде мокрий сніг: синоптик назвала дату різкого похолодання

13:39Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

Снігопади будуть навіть у Києві: названо дату морозного похолодання

Україну атакувала майже 7-бальна буря: "трусити" буде майже 2 тижні

Україну атакувала майже 7-бальна буря: "трусити" буде майже 2 тижні

Нова ера вже на горизонті - 5 знаків Зодіаку, яких чекають зміни у 2025 році

Нова ера вже на горизонті - 5 знаків Зодіаку, яких чекають зміни у 2025 році

Гороскоп на завтра 4 квітня: Скоріпонам - несподіваний прибуток, Левам - успіх

Гороскоп на завтра 4 квітня: Скоріпонам - несподіваний прибуток, Левам - успіх

Останні новини

14:35

Треба знайти 3 відмінності між собаками: найкраща загадка на перевірку уважності

14:28

Потрібне вікно можливостей: нардепка спрогнозувала, коли Україна стане членом ЄС

14:25

Не просто маскування: вчені розкрили, навіщо жирафам плями

14:24

Як подолати вето Угорщини на вступ України до ЄС: у Раді назвали "рецепт"

14:19

Сергій Стрельніков розповів, як бився з популярною українською актрисою

Україні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄСУкраїні потрібно бути святішою за Папу Римського: Іванна Климпуш-Цинцадзе - про шлях вступу до ЄС
14:09

Від творців "Ключів від правди": 1+1 Україна покаже серіал з Цимбалару в головній ролі

14:00

Чи залишаються США у складі НАТО: Рубіо дав остаточну відповідь

13:59

Кому молитися 4 квітня, щоб позбутися хвороб: яке свято, прикмети

13:49

Подвійні привітання: колишня дружина Dzidzio вагітна первістком

Реклама
13:43

Ексміністр інфраструктури Омелян розкритикував антикорупційну діяльність Шабуніна і ЦПК – ЗМІ

13:39

Вдарять заморозки і буде мокрий сніг: синоптик назвала дату різкого похолодання

13:34

Ворожу колону підірвали: Сили оборони відбили штурм РФ біля важливого села

13:33

Отримання водійського посвідчення: тепер водіїв перевірятимуть по-новому

13:24

Буде щастити в усьому: 3 знаки зодіаку, у яких буде фантастичний квітень

13:23

Росіяни захопили нові території у двох областях України – DeepState

13:12

"Контузії, поранення": Василь Вірастюк ледь не загинув на Донбасі

13:10

Трамп все змінив: експерт розповів про нюанс застосування 5 статті НАТО

12:47

Два кораблі ВМС України завершили перший рівень оцінки НАТО: подробиці

12:32

Експерт - про міжнародну спецоперацію СБУ: "це дзвінок для пропагандистів, після Молчанова будуть інші

12:23

Алла Пугачова висловила свою громадянську позицію - що сталося

Реклама
12:22

РФ перекидає штурмовиків через Оскіл: у ЗСУ назвали "гарячі" напрямки

12:10

Ціна на популярний овоч стрімко падає: скільки платитимуть українці

12:07

Рішення США про масштабні мита вплинуло на ринок: скільки коштують долар і євро

11:55

НАТО може зіграти ключову роль в введенні європейських військ в Україну - FT

11:49

Мінус одна таємниця: відомий співак розповів про особисте життя

11:43

"Процес складний": дружина Решетника показала, який будинок вони купили

11:19

Україна не підпише запропонований США варіант угоди про надра: названо причину

11:02

Кому з українців відключатимуть світло за борги: гендиректор YASNO дав відповідь

10:54

Для України відкривається вікно можливостей: що насправді означають мита США

10:49

Китайський гороскоп на завтра 4 березня: Щурам - проблеми з нервами, Козлам - обман

10:30

Секрет у поливі: як зробити, щоб редиска не гірчила

10:29

Стосунки з жертвами торгівлі людьми: Ван-Дамму висунули серйозні звинувачення

10:26

Угода про надра: у США розкрили несподіваний хід Києва на переговорах

10:08

"Мамочка, тебе не вистачатиме": РФ вбила невинних жінок ударом по Кривому РогуФото

10:05

Вартість iPhone й іншої техніки Apple різко зросте: у чому причина

09:55

"Я дуже сильно радію": Dorofeeva готує масштабний концерт у Палаці Спорту

09:30

Популярний український співак після мобілізації зізнався, чим займається

09:25

Україна може стати новим лідером НАТО: з'явився несподіваний прогнозВідео

09:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 квітня (оновлюється)

08:51

Чекає останнього удару: майор ЗСУ розкрив, як Путін хоче здійснити бліцкриг

Реклама
08:40

Карта Deep State онлайн за 3 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:30

Період важливих змін: що відбудеться у 2025 році за датою народження

08:25

"Змушує вас мучитися": Олександр Терен повернув грант і назвав причину

08:20

ЗСУ просунулися на сході, ворог іде на штурм на трьох напрямках – ISW

08:15

Вперше з початку вторгнення: про що домовилися представники Путіна і Трампа

08:10

РФ здійснила абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгненняПогляд

07:50

Трамп ввів мита для України, а для РФ забув: у Білому домі пояснили позицію США

07:10

Чим відрізняються 2 дівчини: лише геній головоломок вгадає за 19 секунд

07:01

"Майже неминуча": в Франції зробили тривожну заяву про ядерну війну

06:10

Марін Ле Пен і "Русская правда"Погляд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Великдень 2025
Чи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку страву
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти