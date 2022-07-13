"Незалежна Бурятія": Подоляк висміяв "визнання" Північною Кореєю ОРДЛО

Михайло Подоляк висловився про визнання КНДР бойовиків ОРДЛО / ОПУ

Через деякий час КНДР запросто може визнати незалежність Бурятії та Демократичної Республіки Тива, йдеться в заяві радника голови ОП України Михайла Подоляка в Telegram.

Таку заяву чиновник зробив, коментуючи хвастощі російської пропаганди з приводу визнання КНДР створених Росією на українській території "ЛДНР".

"Поки Володимир Путін готується до візиту до нової країни-партнера - Ірану, Північна Корея визнала кримінальне угруповання "ДНР". Фантастична перемога. Фантастичне досягнення, заради якого треба буде повністю знищити репутацію "великої РФ", - сказав радник глави ОП.

Подоляк також зазначив, що через певний час КНДР може визнати незалежну Бурятію і Демократичну Республіку Тива.

Визнання "ДНР" та "ЛНР"

Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Пхеньян визнав "ДНР" та "ЛНР".

Україна прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з КНДР. Причиною стало визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".

Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України.

Також нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на рішення Північної Кореї про визнання так званих " ДНР " та "ЛНР".

"Це така новина, що навіть додаткових коментарів не потребує. Все очевидно, яким шляхом йдемо ми, і до чого можуть призвести окупанти", - сказав президент увечері, 13 липня.

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