"Незалежна Бурятія": Подоляк висміяв "визнання" Північною Кореєю ОРДЛО

Через певний час КНДР може визнати незалежну Бурятію та Демократичну Республіку Тива, зазначив чиновник.
Через деякий час КНДР запросто може визнати незалежність Бурятії та Демократичної Республіки Тива, йдеться в заяві радника голови ОП України Михайла Подоляка в Telegram.
Таку заяву чиновник зробив, коментуючи хвастощі російської пропаганди з приводу визнання КНДР створених Росією на українській території "ЛДНР".
"Поки Володимир Путін готується до візиту до нової країни-партнера - Ірану, Північна Корея визнала кримінальне угруповання "ДНР". Фантастична перемога. Фантастичне досягнення, заради якого треба буде повністю знищити репутацію "великої РФ", - сказав радник глави ОП.
Подоляк також зазначив, що через певний час КНДР може визнати незалежну Бурятію і Демократичну Республіку Тива.
Визнання "ДНР" та "ЛНР"
Нагадаємо, 13 липня стало відомо, що Пхеньян визнав "ДНР" та "ЛНР".
Україна прийняла рішення розірвати дипломатичні відносини з КНДР. Причиною стало визнання так званих "ДНР" та "ЛНР".
Як повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, про це сказано в заяві Міністерства закордонних справ України.
Також нагадаємо, президент Володимир Зеленський пообіцяв жорстку реакцію на рішення Північної Кореї про визнання так званих " ДНР " та "ЛНР".
"Це така новина, що навіть додаткових коментарів не потребує. Все очевидно, яким шляхом йдемо ми, і до чого можуть призвести окупанти", - сказав президент увечері, 13 липня.
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